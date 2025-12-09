從檔案看見原民文化！ 沙鹿戶所脫穎而出奪金檔獎

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】國家發展委員會日前公布第22屆「機關檔案管理金檔獎」獲獎名單，台中市沙鹿區戶政事務所在六大評審項目中奪下四項優等，於全國183個參獎機關中脫穎而出，昨（8）日由沙鹿戶所主任彭增錠率同仁北上受獎。民政局長吳世瑋表示，沙鹿戶所首創運用AI製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上影片，並出版《沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉》，不僅強化檔案應用，也展現戶政檔案的多元價值與活力，成功將檔案管理最高榮譽帶回台中。

吳世瑋指出，檔案不僅是歷史記錄，更是公共服務的重要基礎，此次沙鹿戶所將珍貴文獻與地方團體傳承的文化習俗結合，深入探索沙鹿地區拍瀑拉族相關資料，展現檔案貼近生活、回應社會需求的價值。他並感謝沙鹿戶所團隊在長達兩年多的參獎準備期間持續投入，不斷精進流程、完善典藏環境，從檔案中發掘新的故事與脈絡，讓戶政沿革與地方歷史以更鮮活的方式呈現在大眾眼前。

沙鹿戶所主任彭增錠表示，為深化民眾對戶政檔案的認識，戶所結合沙鹿在地原住民文化、歷史文獻與百年戶政沿革，去年特別策辦「鹿檔尋足跡·洞鑒古與今」世紀風華檔案展，並首度運用AI製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上系列影片，同時出版《沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉》等刊物，並串連台中市校園閱讀系統，透過多元且豐富的呈現方式，讓不同年齡層與族群輕鬆認識與理解戶政檔案的價值與應用。

民政局說明，為提升戶所檔案管理品質，市府積極督導並鼓勵所屬機關踴躍參加金檔獎，台中市各戶所多年來表現優異，屢獲肯定，包括第16屆南屯戶所、第17屆北區戶所、第18屆太平戶所、第20屆南區戶所、第21屆潭子戶所，以及今年榮獲第22屆金檔獎的沙鹿戶所，展現戶政團隊無私傳承與合作精神，也感謝評審委員的肯定，未來將持續以專業及創新為推動核心，精進檔案管理成效，讓民眾更了解戶政檔案管理成果與歷史脈絡。