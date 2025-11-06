從檢測到永續 SGS引領企業實踐綠色產品三維度轉型

圖▲「綠色永續成果發表會」集結國內外品牌、供應鏈夥伴及專家，共同探討如何將綠色理念落實於產品生命週期中，圖為第二屆發表會照片花絮。(圖／SGS提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

全球淨零浪潮加速推進，永續早已不再是單一企業的選項，而是全產業鏈的共同課題。SGS將於12月12日舉辦第三屆「綠色永續成果發表會」，集結跨產業夥伴，共同探討企業如何以創新驗證、數據透明與循環設計，實踐低碳轉型，打造更具韌性的供應鏈。

當全球供應鏈加速邁向永續製造與碳中和目標，企業所面臨的挑戰不再僅止於產品品質與成本競爭，而是如何在創新中兼顧環境責任與經濟效益。SGS觀察到，「綠色產品」的定義已不再侷限於「少用化學品」，而是延伸至包括禁限用化學物質管理、ESG與碳管理，以及再生材料驗證三大核心面向，這不僅關乎法規遵循，更是企業品牌永續競爭力的基石。

「綠色產品思維不只是化學，而是從禁限用物質管理、ESG與碳管理、到再生材料驗證的三維度永續實踐。」SGS互聯與產品事業群電子電器化學分析與永續發展服務副總裁黃進輝強調，在企業追求永續發展的進程中，驗證回收材料含量的同時，亦須兼顧降低碳排放，達成雙重永續目標。透過科學驗證與數據支持，企業能在永續報告與市場溝通中更具說服力，建立更具韌性與責任感的綠色供應鏈。

此次發表會將集結國內外品牌、供應鏈夥伴及專家，共同探討如何將綠色理念落實於產品生命週期中。這不僅是一場檢測技術與服務的展示，更是一個「產業共學平台」。

在此，品牌端與製造端能共同對話，從實際案例中汲取靈感，理解綠色思維如何轉化為產品力與品牌信任。SGS相信，每一次的材料選擇、製程改善與驗證通過，都是推動永續未來的一次具體行動。欲了解更多SGS在綠色產品驗證、再生材料管理及永續發展服務的最新動向，可造訪官方網站：https://eecloud.sgs.com/Region_TW/service/service.aspx?ID=ECCS_TEST