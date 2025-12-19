從檢舉到開罰爭議不斷 林銘仁要求新北警局一個月提解方

248251219a10

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林銘仁近日於新北市議會，針對交通違規檢舉制度缺失提出質詢，指出接獲多起民眾陳情案件，直指現行審查流程過於草率，導致誤罰頻傳、訴願案件暴增。新北市警察局長方仰寧答詢時坦言問題確實存在，並當場承諾將在一個月內提出完整改善方案，盼能有效降低民怨。

林銘仁指出，許多交通違規檢舉案件在各分局審查時，往往依照檢舉人填寫內容直接開罰，員警未能完整比對影像與實際路況，導致民眾收到罰單時感到錯愕，內容與事實落差甚大。他強調，正因查核不夠嚴謹，新北市訴願案件數量居高不下，基層員警疲於處理，民眾對警政信任度也持續下滑。

林銘仁進一步舉例，曾有民眾在經過綠燈路口準備左轉，但遭另一民眾提供以拍到紅燈號誌畫面檢舉，便被警方認定駕駛闖紅燈，本案後續雖申訴成功，卻已造成當事人時間與心理負擔。他直言，若民眾未選擇申訴而直接繳納罰款，等同承受不公平對待，制度面顯然需要全面檢討。類似情況也常出現在危險駕駛認定，有些車輛因新手開車，車速較為緩慢，卻被檢舉短暫停靠路邊並開出重罰，甚至面臨吊銷駕照風險。

面對質詢，方仰寧表示，新北市警局會將議員所提相關建議列為未來改革重點。他說明，警局將導入AI判讀機制，優先過濾影像模糊或判定空間過大的案件，避免誤判。同時也會彙整高頻檢舉樣態，特別是深夜時段違規停車問題，調整勤務安排，減輕基層警力負擔，從源頭降低爭議。

方仰寧也透露，目前已責成交通大隊成立研修小組，針對申訴成功案例進行回顧與分析，未來違規講習將朝互動式案例教學調整，強化員警專業判斷與同理心。他強調，開出的罰單代表警察局公權力，必須建立更嚴謹查證文化，對判讀錯誤比例偏高者，也會研議適當處置。

質詢尾聲，林銘仁要求警局提出具體時程與作法，避免改革流於口號。方仰寧回應，將在一個月內彙整完整改善方案送交議會，作為後續制度調整依據，期望讓檢舉制度回歸公平初衷，重建民眾信任。

照片來源：新北市議會影音翻攝

