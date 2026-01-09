從檳榔樹轉型「黑金」 國姓咖啡節1/24登場

南投縣政府及國姓鄉公所聯合舉行「國姓咖啡節」啟動儀式，邀請大家到國姓喝咖啡、品嘗當季水果。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣國姓鄉是全國咖啡種植面積最大的鄉鎮，邁入第十一屆的「國姓咖啡節」，二十四日將在橋聳雲天綠雕園區登場，結合在地精品咖啡、客庄文化與農遊採果體驗等，邀請民眾走進國姓，探索「黑金」咖啡產業的獨特魅力，同時品味最道地的咖啡香，以及當季鮮美的蜜棗、草莓，還能將豐富好獎帶回家。

南投縣政府及國姓鄉公所九日聯合舉行「二０二六南投國姓咖啡節—橋見咖啡香，客庄好食光」啟動儀式，由縣府參議陳瑞慶及國姓鄉長邱美玲、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲等，共同將金沙注入「流沙金甕」中，象徵國姓鄉特有的咖啡產業，將在今年轉化為閃耀的觀光「黃金」商機。

九二一大地震後，國姓鄉農民在政府輔導下，將檳榔園轉作咖啡，目前咖啡面積及產量居全國之冠，品質深受消費者肯定。陳瑞慶表示，南投縣咖啡面積約一百八十餘公頃，其中國姓鄉約七十五點五公頃， 不只是面積最多的鄉鎮，且是全台首個推動產地證明標章的產區；而一月也是國姓草莓、蜜棗、砂糖橘等水果盛產季節，橋聳雲天綠雕園區景色宜人，近期縣府也增建體能遊樂設施，非常適合親子同遊，期望透過活動，進一步提升南投咖啡品牌曝光率，帶動青農返鄉與產業永續發展。

邱美玲指出，咖啡節活動往年在夏季舉辦，今年提前至一月且首度移師橋聳雲天綠雕園區，讓消費者沈浸在咖啡香及美景氛圍中，盡情品嘗選購精品咖啡及當季水果。