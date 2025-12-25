從欽差到獄中自盡！清朝護國大將喝毒酒慘死 慈禧為何容不下恩人？

新奇中心／綜合報導

他曾是清朝的護國大臣，為何最後會自盡死於獄中？慈禧為何不放過她的「恩人」？勝保，字允克，號克齋、凱卿，蘇完瓜爾佳氏，是滿洲鑲白旗人，清末時期的重要將領，西元1853年，太平天國北伐軍一路打到天津城外，京師震動朝野慌亂，勝保臨危受命硬是擋住了北伐軍，保住了北京。

慈禧太后。（圖／翻攝自百度百科）

幾年後，勝保又出兵支持慈禧太后發動政變，助力她坐穩了垂簾聽政的位置，可誰也沒想到，這位當過欽差、統過京師兵權的大功臣，最後卻死在獄中。勝保少年時走的是文官路子，讀書頗為出色，考中舉人之後，又擔任順天府教授，又相繼升任讚善、祭酒。

西元1853年正月，太平軍圍困武昌，勝保上書朝廷，稱自己有「剿賊方略」，咸豐帝閱後頗為高興，遂派他前往前線協助軍務。就這樣，原本文官的勝保搖身一變，成了會辦軍務的文臣。沒過多久，他在揚州、天長一帶打了幾場小勝仗，咸豐帝大喜，封他為欽差大臣，並賜予一柄康熙年間的神雀刀，特許他可現場斬官。

太平軍北伐時，勝保指揮部隊一路北追，與僧格林沁、賽尚阿等幾路清軍會合，在天津城外，將太平軍圍得水泄不通。最終，林鳳祥、李開芳苦守數月，因糧盡援絕而全軍覆沒，勝保因此立下大功。但勝保並未收獲如太平天國覆滅那般的巨大榮耀，當時，他圍攻李開芳久攻不下，被人彈劾「貽誤軍機」，最終被發配新疆。

沒過多久，勝保又被召回，當時第二次鴉片戰爭爆發，他奉命率兵在八里橋抵抗英法聯軍。未料戰況慘烈，清軍潰敗，英法聯軍進逼北京，咸豐帝逃往熱河，隨後英法聯軍火燒圓明園。奇怪的是，勝保並未因此被撤職，反而掌管起京師的八旗兵和內務府三旗。

慈禧太后。（圖／翻攝自百度百科）

西元1861年，咸豐帝在熱河病逝，留下遺詔任命肅順、載垣等八大臣輔政，慈禧企圖垂簾聽政，卻遭到這幾人的強力壓制。關鍵時刻，手握京師兵權的勝保表態支持慈禧，聲稱「軍權在我手，朝廷自當聽命」，有了他的支持，慈禧聯合恭親王發動「辛酉政變」，肅順等人被擒獲並處死，慈禧正式掌權。

政變後，勝保的地位一時風光無限。被封為鑲黃旗都統，兼任正藍旗護軍統領，權勢滔天，可人一旦身處高位，就容易忘乎所以。鎮壓太平軍後期，他自恃功勞巨大，開始目中無人。苗沛霖本是經勝保舉薦獲官，卻勾結撚軍作亂，勝保對其行為多有袒護。不僅如此，勝保在軍中還收納降將，有人上奏彈劾，他竟以「閫外之事，朝廷莫干預」回應。

曾經的咸豐朝新貴，逐漸演變成朝廷大患，不少人指責他驕橫、貪功、專權，奏章中的措辭甚至不像臣子所言。陜西、河南的督撫紛紛上奏，稱勝保手握重兵，遲早會生出事端。慈禧太后起初還想袒護他，但關於勝保的負面消息越來越多，就連恭親王也勸她「此人留不得」。

西元1862年冬，朝廷下令將勝保押解回京審訊，大臣們紛紛上折子彈劾，指責他貪功邀賞，驕縱跋扈，甚至有自立門戶的意圖。湖北巡撫嚴樹森，在奏折裡措辭最為嚴厲，稱「粵寇、撚匪皆癬疥之患，唯勝保為腹心大患」。此話傳入宮中，慈禧只下了四個字「賜令自盡」。

西元1863年七月，勝保在獄中飲下毒酒，結束了跌宕起伏的一生，朝廷既沒有為他設靈，也未給予追封。頗具諷刺意味的是，那柄當年賜予他的「神雀刀」，後來被掛回宮中，成了警示後人的擺設。有人說，勝保死於自己的驕傲。在對抗太平軍以及助力慈禧掌權過程中，確實立下功勞，可他忘了自己也只不過是一枚棋子。

