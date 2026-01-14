從歌手到球員，周杰倫今挑戰澳網「一分大滿貫」 承諾奪冠獎金全捐出

華語天王周杰倫14日首次參加澳洲網球公開賽「一分大滿貫」表演賽。（圖取自instagram.com/australianopen/）

近來常在社群平台分享練習網球影片的華語天王周杰倫，驚喜宣布，預計在14日下午4時30分出賽。他以球員身分參加澳洲網球公開賽，挑戰表演賽「一分大滿貫」。

最近常見天王周杰倫常常在社群平台分享練習網球，或是陪同兒子打球，答案終於揭曉，他從歌手到球員，成功與否，是生命創意、也是滿滿的焦點，周杰倫表示，如果贏了冠軍獎金，將會全部捐出去。

熱愛球類運動的周杰倫，近來常在到現場觀賞國際賽事。12日他在社群平台預告參加澳網，並表示如果奪冠會把獎金全部捐出去，不過他自嘲，由於比賽是一分制勝，可能不到一分鐘就結束比賽，自己也可能連球都碰不到就出局，「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球」。

廣告 廣告

「一分大滿貫」是澳網推出的全新表演賽，採取一分定勝負，勝者晉級、敗者淘汰，最終冠軍將獨享100萬澳元（約台幣2117.8萬元）獎金。

「一分大滿貫」參賽選手包含艾卡拉茲、斯威雅蒂、辛納、高夫、梅迪維夫、大阪直美、鮑里尼、奧格-阿里辛、基爾喬斯等，高手如林除24名職業球員外，還有8名洲際冠軍、8名資格賽突圍球員、8名受邀嘉賓等外卡球員，共計48名選手參加比賽。