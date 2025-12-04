從歐式老宅到鍋物新星！博多吃美食，一次征服牛尾湯頭與九州和牛的奢華饗宴

日本福岡｜金蔦本店 Kintsuta Hakata

說到博多鍋物大家肯定會聯想到もつ鍋（牛腸鍋）和水炊鍋（雞肉鍋），但近來開始興許「博多三大鍋」的說法，最後一鍋是從福岡紅到東京的「炊き肉鍋」，前一回「小虎吃貨團-日本摘星團」就帶大家去品嚐了這家博多美食的新星。結論:牛豬各半舖成圓形蛋糕狀，牛肉是九州黑毛和牛、豬肉是沖繩阿古豬，底下是又細又甜的蔥絲，基本上吃起來就像涮涮鍋，但牛骨湯底涮肉吃起來特別甜香，湯有點像仙台牛舌的牛尾（骨）湯，沾醬有單純牛骨醬和非常對我味口蕃茄醬汁，兩種都非常棒。

金蔦本店 Kintsuta Hakata位於博多著名的中洲屋台不遠處(對面)，吃完還可以順便逛逛博多的夜景、夜生活。

金蔦本店 Kintsuta Hakata的外觀像歐洲隨處可見的石砌牆老屋，本以為是家老店，結果才開業17年。

說是開業十七年，但這棟建物據說近百年，業主木建的老屋結構下，採用歐式的洋風建築修補重建，有一種老舊融合的舊宅風，個人相當喜歡，環境像是餐酒館，微微的鵝黃昏暗。順便說一下的是，這裡可能跟你以為的「火鍋」店不一樣。

據說老闆是網球名人，店裡居然有錦織圭和四座大滿貫的大坂直美的簽名球。

餐廳是老洋房餐廳改建不假，而且晚餐還有可以點歌的老鋼琴手現場表演，氛圍最高。

這是當晚餐廳為我們客製化的菜單，除了牛尾湯頭炊き肉鍋外還有前菜、湯品、主食和甜點，不像單純的吃火鍋，倒象是以火鍋為主食的歐式套餐。

當場是服務人員推薦的福岡地酒，但我幾乎毫無印象....。

這裡不止牛尾湯頭炊き肉鍋強，如此帶點老法魂的前菜也頗有水準，這一盤上面是軟嫩的燉豬肉，底下是馬鈴薯泥，上面的醬汁是紅酒加了一點蕃茄湯底熬成的醬汁，鹹酸甜合宜也合一。

湯品的湯底是牛骨和菇類熬成的湯，清爽帶著濃濃的菇香。

這道是煎到酥香的河豚，肉質很是綿細鮮甜，醬汁是櫻花蝦和花椰菜煮成的，兩者的組合蠻特別，味道端令人滿意，尤其是濃而不搶味的櫻花蝦香和河豚沒想到如此合拍。

牛豬各半舖成圓形蛋糕狀，牛肉是九州黑毛和牛、豬肉是沖繩阿古豬，底下是又細又甜的蔥絲，看起來有梗，吃起來也美味。

基本上吃起來就像涮涮鍋，不管是牛肉還是豬肉，配著滿滿的白細蔥絲真是亂好吃的，湯底有點像仙台牛舌的牛尾湯超鮮超好喝，涮肉多了也不會變鹹膩。

沾醬有單純牛骨醬和非常對我味口蕃茄醬汁，兩種都非常棒，桌上另外有辣椒醬，及現擠的柑橘。

吃完肉品後，可以把剩下的湯汁煮成湯麵，服務人員拿起大大的胡椒罐現磨，也挺有視覺效果的。

甜點是焦糖香草冰淇淋巧克力慕絲，焦糖醬帶微苦的後韻很棒，香草冰淇淋有一點復古風非常的濃厚，底下是苦甘的巧克力慕絲，三者單吃和混在一起，有著明顯的不同風味層次。

金蔦本店 Kintsuta Hakata(fb粉絲團):福岡県福岡市中央区春吉3-16-5，電話:+81 92-716-2990，營業時間:17:00-23:30(星期日休)

文章來源：小虎食夢網