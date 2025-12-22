從止血帶到警車汰換 洪婉臻爭取基層員警執勤環境改善

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台北車站與捷運中山站日前發生隨機攻擊事件，第一線員警執勤安全引發關注。台北市議員洪婉臻日前指出，雖然部分分局如萬華分局的止血帶配發率已達98%，但仍有多個分局配發率嚴重偏低，如中山分局僅34.1%、中正一分局更低至23.1%。洪婉臻強調，完善裝備刻不容緩，呼籲市府應將「評估」轉為「落實」，確保同仁擁有最堅實的安全保障。

洪婉臻表示，止血帶重量僅約100公克，卻能在關鍵30秒內阻斷大出血，且具備單手操作自救的功能。她舉例，過去在高雄與內湖的案例中，都已證明止血帶在危急時刻能發揮巨大的救命價值，因此全面配發基層員警「備而不用」具備實益。對此，警察局長雖回應正積極評估需求，但洪婉臻認為近期意外頻發，進度必須加速。

廣告 廣告

除了個人救命裝備，洪婉臻也針對警用車輛老舊問題要求市府積極面對。她指出台北市目前仍有超過500輛警用車輛超過使用年限，甚至有基層同仁反映在冷氣故障、高溫如蒸籠的環境下奔波執勤。她強調，從守護生命的止血帶到日常執勤的警車，裝備的完善不僅是為了提升工作效率，更是對同仁生命安全的基本保障。

洪婉臻強調，我們無法確定災難何時發生，唯一能做的就是提前做好準備。她呼籲市府應傾聽基層實務需求，將預算花在刀口上，儘速將各項裝備的添購與汰換計畫落實到位。洪婉臻表示將持續追蹤相關進度，務必成為警察同仁最專業且溫暖的後盾，共同守護城市安全。

洪婉臻持續追蹤員警各項裝備的添購與汰換進度。(翻攝畫面)

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款