從歲月靜好到獅群的覺醒

2019年、2023年、2025年三次中國國民黨全國代表大會，新北市長侯友宜的出缺席紀錄，幾乎可作為國民黨地方型政治人物黨魂狀態的縮影。2019年，他以「市政行程」為由缺席總統候選人韓國瑜的提名大會；唯獨在2023年自己被提名為總統候選人時出席；2025年，他再以「市政繁忙」理由未現身新任黨主席鄭麗文的就職典禮。這種選擇性參與，反映的不只是個人節奏，而是藍營「地方諸侯」普遍的政治心態──黨內身分可有可無，唯有個人聲望與選民極大化的算計與考量。

一、「歲月靜好」的政治語言與失能的戰鬥意志。2021年「四大公投」期間，侯友宜在其臉書發文中表示：「我思故我在」，「每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。」字裡行間柔和、理性，這番「歲月靜好」的中性語言，被黨內視為一種消極切割。其結果是公投四案全敗。

二、黨籍首長的「雙重身分」與價值真空。侯友宜並非孤例。黨若能給資源與提名即接收，一旦形勢不利即畫清界線。這種只有「選舉用黨」的心態，使國民黨的組織動能長期停滯，中央無法約束地方諸侯，地方也不願響應中央議題。結果是黨內的縱向指揮系統形同虛設。

三、2023年侯老三的警訊：藍營自我稀釋的代價。侯友宜在2023年總統大選期間，長期在各主要民調落居第三。除選戰節奏與策略問題外，藍營內部的不信任與疏離感才是深層結構性因素。藍營選民與地方組織對他「歲月靜好」的中性表態極為不滿；到了2023年總統大選，這種懷疑轉化為冷淡與觀望。許多基層寧願支持郭台銘、柯文哲，也不願全力動員給一位「說不清自己政治信念」的候選人。

四、歷史的借鏡：從黨魂到群獅。早在蔣經國時期，國民黨內部仍保有高度組織紀律與政治榮譽感。地方首長雖有自主空間，但在全代會、重大政策或外交爭議上，仍以黨的立場為優先。然而民進黨成功透過話語主導與輿論攻勢，讓藍營地方首長逐漸形成「沉默文化」。黨內出現一批政治溫和派，以「不惹爭議」為榮、以「不被罵」為政績，最終導致藍營論述能量全面崩解。

今年11月1日，在第22屆第1次全國代表大會上，鄭麗文接任國民黨主席，她在致詞中再次宣示：「要讓國民黨從羊群變成獅群」，若國民黨要在鄭麗文帶領下重建戰鬥力，必須先面對這個根本問題：黨內的獅群，不是缺乏才智與能力，而是缺乏黨魂與氣魄。

（作者為淡江大學中國大陸研究碩士班研究生、前政風室科長）