從歲月靜好到獅群的覺醒
2019年、2023年、2025年三次中國國民黨全國代表大會，新北市長侯友宜的出缺席紀錄，幾乎可作為國民黨地方型政治人物黨魂狀態的縮影。2019年，他以「市政行程」為由缺席總統候選人韓國瑜的提名大會；唯獨在2023年自己被提名為總統候選人時出席；2025年，他再以「市政繁忙」理由未現身新任黨主席鄭麗文的就職典禮。這種選擇性參與，反映的不只是個人節奏，而是藍營「地方諸侯」普遍的政治心態──黨內身分可有可無，唯有個人聲望與選民極大化的算計與考量。
一、「歲月靜好」的政治語言與失能的戰鬥意志。2021年「四大公投」期間，侯友宜在其臉書發文中表示：「我思故我在」，「每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。」字裡行間柔和、理性，這番「歲月靜好」的中性語言，被黨內視為一種消極切割。其結果是公投四案全敗。
二、黨籍首長的「雙重身分」與價值真空。侯友宜並非孤例。黨若能給資源與提名即接收，一旦形勢不利即畫清界線。這種只有「選舉用黨」的心態，使國民黨的組織動能長期停滯，中央無法約束地方諸侯，地方也不願響應中央議題。結果是黨內的縱向指揮系統形同虛設。
三、2023年侯老三的警訊：藍營自我稀釋的代價。侯友宜在2023年總統大選期間，長期在各主要民調落居第三。除選戰節奏與策略問題外，藍營內部的不信任與疏離感才是深層結構性因素。藍營選民與地方組織對他「歲月靜好」的中性表態極為不滿；到了2023年總統大選，這種懷疑轉化為冷淡與觀望。許多基層寧願支持郭台銘、柯文哲，也不願全力動員給一位「說不清自己政治信念」的候選人。
四、歷史的借鏡：從黨魂到群獅。早在蔣經國時期，國民黨內部仍保有高度組織紀律與政治榮譽感。地方首長雖有自主空間，但在全代會、重大政策或外交爭議上，仍以黨的立場為優先。然而民進黨成功透過話語主導與輿論攻勢，讓藍營地方首長逐漸形成「沉默文化」。黨內出現一批政治溫和派，以「不惹爭議」為榮、以「不被罵」為政績，最終導致藍營論述能量全面崩解。
今年11月1日，在第22屆第1次全國代表大會上，鄭麗文接任國民黨主席，她在致詞中再次宣示：「要讓國民黨從羊群變成獅群」，若國民黨要在鄭麗文帶領下重建戰鬥力，必須先面對這個根本問題：黨內的獅群，不是缺乏才智與能力，而是缺乏黨魂與氣魄。
（作者為淡江大學中國大陸研究碩士班研究生、前政風室科長）
其他人也在看
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
馬郁雯正式參選「中正萬華」 段宜康陪掃街
台北市 / 綜合報導 2026地方大選前哨戰，帶您聚焦台北市「中正萬華」選區，今(4)日前記者馬郁雯正式宣布爭取黨內提名，更邀來前立委段宜康陪同掃街，馬郁雯喊話選民給她一個機會，讓「中正萬華」馬上有改變，但與此同時，在隔幾個路口，同樣有意參選的「張銘祐」正掃街發文宣，另外，新人「康家瑋」也積極經營基層，力拚出線。民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「今天第一天宣布參選，我的新的文宣品衛生紙，然後我會再來。」穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，前記者馬郁雯正式投入，台北市中正萬華議員選舉。前立委段宜康說：「我今天願意也非常高興，站在馬郁雯身邊，在她選舉的過程我會全力支持她。」民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「我會用最高的標準，來監督我自己也要求我自己，希望可以延續委員他們在這邊的服務，希望中正萬華的選民可以給我一個機會，讓中正萬華馬上有改變。」爭取民進黨內提名，挺進街頭巷尾拜票，只不過幾個路口外，自稱「台派戰鬥雞」的張銘祐，也積極跑行程。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐說：「謝謝再拜託，謝謝我是張銘祐。」帶著小蜜蜂大聲公，一早在市場發放文宣品，同樣角逐民進黨，中正萬華出線機會，除了馬郁雯、張銘祐外，還有康家瑋也來勢洶洶，而國民黨方面現任議員應曉薇，似乎因為官司纏身，可能派女兒應佳妤參選，還有前罷團領銜人李孝亮，傳出也有意爭取，另外民眾黨則由，發言人吳怡萱捲土重來。民進黨台北市議員擬參選人康家瑋說：「這次我非常有信心中正萬華，民進黨可以拿下4席的空間。」台北市議員(民)洪婉臻說：「(段宜康)他今天來幫這個馬郁雯小姐站台，的確一定會給她帶來很大的力量，這對我這個已經要連任的，是有一點覺得說我要更加的努力。」面對新人參選爆炸，還有青年加權優勢，讓要拚連任的議員壓力不小，而國民黨鍾小平也分析，雖然競爭激烈，但像是馬郁雯刺客牌，初選可能就會輕鬆過關。台北市議員(國)鍾小平說：「段宜康曾經開過3萬多票，第一高票的市議員以及馬郁雯的條件，我覺得她初選，她是一定會出線。」中正萬華新人輩出，提前敲響戰鼓。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
感謝林佳龍相挺！若初選失利將脫黨參選？ 林岱樺親上火線回應
即時中心／顏一軒報導投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，1日晚間在大岡山地區舉辦造勢晚會，湧入超過3萬人入場，引發關注，不過當天正國會的成員，包含立委王義川、黃秀芳、陳秀寶與新北市議員卓冠廷全數缺席。對此，林岱樺今（3）日接受專訪時表示，她非常感謝身兼正國會領袖的外交部長林佳龍給予支持，但自己從未拒絕、也未強迫任何人為她站台；至於針對脫黨參選的傳言，林則說，如果去領表登記，就不會違紀參選。民視 ・ 1 天前
正國會力挺林岱樺 凌濤：桃園恐由王義川出線
正國會近期表態全力支持綠委林岱樺，這一舉動被解讀為意在爭取2026年桃園市長的提名，而林岱樺在高雄岡山的造勢晚會吸引了大量支持者，顯示其在黨內的影響力。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，正國會的行動不僅是為了高雄，更是針對桃園的布局，強調「殺高意在桃」，意味著如果高雄未能給予林岱樺支持，那麼桃園的提名將由曝光度更高的王義川接手。中天新聞網 ・ 20 小時前
綠營台北市長誰出戰？ 段宜康曝：不一定在黨內
台北市 / 綜合報導 2026大選，民進黨如何布局引發關注，除了高雄市長初選戰況激烈，正國會掌門人林佳龍，今(4)日表態，不會為林岱樺站台，在台北市長人選部分，只有壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，向黨中央遞交參選意願表，但在徵召制度下，不少黨內外人士都被點名。前立委段宜康更直言，中央黨部會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，除了吳怡農、王世堅，評估、徵詢人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。民進黨前立委段宜康久違公開現身，身為新系大老，評論綠營佈局2026台北市長選舉，前立委(民)段宜康說：「斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡面，也有可能會有適合的人選，(被點名像是王世堅)，(還有吳怡農也確定要參選了)，我相信除了他們之外，中央黨部要去評估跟徵詢的人選，可能會超過這個範圍，我請大家拭目以待。」民進黨中央應會斟酌各方條件，甚至不一定在黨內也可能有適合人選，黨中央評估、徵詢的人選不只兩人請大家拭目以待，如果不只從黨內選，名單還有誰？真的讓人很好奇，畢竟現在除了曾和蔣萬安激烈對弈，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態，已經遞出意願書，被點名的包括行政院副院長鄭麗君，民進黨前祕書長林右昌，立委吳思瑤、王世堅被點名，黨外點兵點將，還有曾受民進黨禮讓選立委的社民黨台北市議員苗博雅。反觀民進黨誰出線選台北市長似乎難產中，在高雄則為了初選龍爭虎鬥戰得激烈，其中外交部長林佳龍，也是黨內正國會掌門人，日前轉貼涉貪被起訴的綠委林岱樺，參選高雄市長的造勢活動宣傳，被視為公開力挺，但連正國會派系要角，民進黨發言人卓冠廷、綠委王義川，也紛紛轉發甚至受邀出席，引發議論後才緊急喊卡，但已經引起不少支持者反彈。外交部長林佳龍說：「對於有志於服務人民的同志，我們能夠表達對他們的一個加油，(那就部長來講)，(您未來會幫她站台嗎)沒有。」親口表態不會為林岱樺站台，但北高首長之爭有志人士磨刀霍霍充滿變數。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 7 小時前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 18 小時前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 1 天前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 22 小時前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 23 小時前