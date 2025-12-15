從歷史到當代 新北發表高中《土耳其探究與實作教材》

由高中歷史、地理、公民與社會課程發展中心跨科合作，推出《高中社會領域探究與實作教材手冊－土耳其篇》，今天(15日)攜手土耳其駐台北貿易辦事處及國立政治大學共同發表。教材落實108課綱「探究與實作」精神，帶領學生從土耳其出發認識伊斯蘭世界的歷史與當代變遷，也強化青年面對國際情勢所需的理解力與判讀力，展現新北在國際素養教育上的領航角色。

新北市教育局長張明文表示，過去「探究與實作」課程多以自然領域為主要重點，此次則特別將社會領域納入規劃，從社會科學的角度出發，讓探究與實作真正走進課堂，帶領學生親身體驗土耳其的國際素養、多元文化與系列課程內容。

張明文局長說明，此套課程教材是由編輯委員、高中學科中心及各校教師共同規劃，並親自前往土耳其進行實地考察，深入了解當地文化脈絡、博物館資源，甚至走訪安卡拉大學，全面認識土耳其的歷史文化背景與未來國際交流的可能性。在充分累積田野調查與學術交流經驗後，團隊據以編撰完成教材，並分享至全國高中，提供各校彈性運用。課程設計期望透過探究與實作，培養學生的全球視野與國際識讀能力，並在理解多元文化的過程中，進一步深化思辨能力與獨立思考素養，開闊而深刻的文化視野。

教材手冊從「地理篇」、「歷史文化篇」到「當代社會篇」三大面向完整鋪陳，涵蓋土耳其橫跨歐亞的戰略地理、鄂圖曼帝國興衰、共和國建國歷程，到近年政治社會變遷與教育制度改革；並首度系統整理臺灣與土耳其之間的經貿、教育交流，以及新北市與土耳其學術合作成果。編輯團隊同步設計跨科探究與實作教案，如「土耳其與我國經濟貿易互動探究」及「多元文化的尊重與理解探究」等，協助教師把國際議題帶進教室，提升學生對戰爭、難民及人權等全球議題的思辨能力。

板橋高中陳姸蓁同學表示，一直以來對土耳其的印象就是土耳其冰淇淋很好吃，在淡水老街可以看到有人在賣土耳其冰淇淋。剛剛聽局長介紹，還有透過影片的介紹，發現說原來這本探究與實作手冊，是老師親自去土耳其當地去探查的，帶回來許多寶貴的資料，也濃縮了許多知識，很期待之後有機會也可以上到這堂課，了解更多土耳其的文化，假如日後有機會可以去土耳其當地去體驗看看，也是非常寶貴的機會。

教育局指出，新北市已成立10個高中課程發展中心，持續提供教師專業增能。教材手冊已公告於「新北市中等教育資源網」，並提供電子檔及課程簡報，開放親師生及全國教育夥伴下載使用[教育電臺1] [教育電臺2] 。

