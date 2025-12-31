從每年寫200張到0張！為何日本人年底必寄的「年賀狀」快成時代眼淚？

編譯張渝萍／綜合報導

跨年除了期待煙火之外，日本的「年賀狀」（ねんがじょう）新年賀卡傳統，也讓不少人期待收到充滿年味與祝福的賀卡。然而，隨著人與人的距離漸開、與同事關係不像過去熱絡，再加上科技方便，這項日本歷史悠久的傳統正在快速式微，年賀狀寄送數量不斷下滑，從2004年高峰期將近45億張，到2025年只剩10.7億，預計2026年的數據公布也是呈下滑趨勢。

根據傳統，日本人會在年底寄送「年賀狀」新年賀卡，趕在元旦當天讓親友與同事收到。但現在這個活動越來越式微。（圖／翻攝自樂天拍賣）

日本「年賀狀」是什麼？

德國之音30日報導，根據傳統，日本人會在年底寄送「年賀狀」新年賀卡，趕在元旦當天讓親友與同事收到。這類卡片通常上頭會有精美畫或甚至照片，就是要為收件者獻上最誠摯的祝福。

廣告 廣告

年賀狀的歷史可追溯至平安時代（794–1192），當時貴族階層會在農曆新年互相致意。這股風潮後來在上流社會流行，進而擴散至民間，並在明治時代（1868–1912）隨著現代郵政制度的建立而蓬勃發展。

早期的年賀狀多為手寫，並搭配當年生肖動物的精緻圖案

隨著家用電腦與印表機的普及，曾讓年賀狀一度極受歡迎，因為人們可以自己設計列印卡片，還可以加入自己的照片和訊息；然而，當科技持續發展，慢慢地也讓年賀狀失去吸引力，轉為線上傳訊方式進行，再加上與同事聯繫未向過去一樣熱絡，年賀狀因此快速式微。

年賀狀衰退情況？

根據統計，2004年為高峰期，日本全國寄送近45億張年賀狀，到了2025年僅剩10.7億張，預計2026 年元旦後的數據公布後，一樣呈現跌勢。

住在日本中部山梨縣的學者川上純惠（Sumie Kawakami，音譯）表示自己以前都會很認真寫年賀狀，會寄出大概200張給同事和親友，「但時代真的變了」，他說：「今年是我第一次完全沒有寄任何年賀狀，我其實已經慢慢減少寄卡片好幾年了，但這是第一次一張都沒寄。」

川上指出，每年12月一到，要寫大量卡片的巨大壓力便隨之而來，甚至連已久未連絡的人都要考慮進去，而在怎麼周到，在1月1日卡片送達日當天，最總會發現自己漏掉了某個人。

年賀狀衰退原因：職場疏離與隱私

川上今年不再寄這樣的賀卡，而是改寫一般信件給最親近的人，然後寄幾張聖誕卡片給海外的朋友，「其他人則是打電話或透過社群媒體傳訊息聯絡。」川上表示，過去日本人被期待要寄卡片給所有職場同事，但現在已不再這麼做，人們更傾向把工作與私生活分開。

她表示：「某種程度上，失去這個傳統確實有點令人感傷，但我們的生活方式早已與年賀狀剛出現時完全不同了。」

在橫濱一家大型跨國企業工作的伊達清子（Kiyoko Date，音譯）也指出其他因時空不同，讓寄卡片變得越來越麻煩的難處：「我20年前剛進公司時，大家彼此都會寄卡片，公司還有一份可以查閱的住址資料庫。」

然而，現在因為隱私疑慮，已經無法使用住址資料庫。伊達說：「大家更重視保護個人資訊，在我們辦公室裡，已經沒有人互寄卡片了。」

年賀狀衰退原因：成本和科技方便

伊達也說：「幾年前我每年還會寄大約100張，但現在完全沒了，因為我想聯絡的人全都在我的手機裡。」她坦言，傳電子訊息比一張張手寫卡片方便又快速許多。」

除了上述的「障礙」，最直接的影響就是「成本」。

報導指，在許多日本人手頭並不寬裕的情況下，寄卡片的花費成了負擔，今年一張明信片的價格，已從63日圓（約12.6元台幣）調漲至 85 日圓（約17.5元台幣）。

即便決定停止寄送年賀狀，日本社會中重視禮貌與尊重的精神仍然存在。今年出現了一種稱為「年賀狀じまい（nengajo-jimai）」的新趨勢，人們會在卡片中告知收件者，這將是最後一次寄送年賀狀，並感謝對方長年以來的情誼或合作。

住在東京以北埼玉縣的家庭主婦細川智子（Tomoko Hosokawa，音譯）說：「不再寄卡片對我來說確實有點感傷，我也一定會想念元旦那天收到卡片的感覺，」。

但她也表示：「年底真的太忙了，寫卡片總是變成最後一刻的衝刺。我現在會盡量透過社群媒體傳訊息，大家也都是用這種方式收祝福了。」

她補充：「就連我先生，以前每年必須寄上百張卡片給生意夥伴和供應商，現在也幾乎不寄了。即使在商業世界裡，這件事也已經不再那麼重要。」

