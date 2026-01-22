從每月到每周 十三行「早安博物館」成星兒家庭溫柔後盾

【記者葉柏成／新北報導】新北市立十三行博物館長期推動文化平權與友善共融，深受自閉症（星兒）家庭肯定的「早安博物館」服務，今年全面升級，不僅打破以往每月一次的限制，即日起調整為「每周日」常態性辦理，更首度推出結合音樂與香草體驗的「十三樂音香草療癒所」，為星兒家庭打造穩定、低刺激的博物館療癒時光。

十三行館長羅珮瑄指出，對自閉症孩子而言，規律性與安全感是參與公共空間的關鍵，因此將活動提升為每周固定舉辦，象徵博物館持續而穩定的陪伴角色。未來也將持續以具體行動實踐文化平權，降低隱形參與門檻，讓博物館成為所有家庭共享記憶與幸福的場域。相關活動資訊可至十三行博物館官網或官方粉絲專頁查詢。

《圖說》十三行博物館「早安博物館」服務全新升級，擴大「每週日」常態性辦理。〈十三行提供〉

她說，活動於每周日早晨提早三十分鐘開館，提供安靜、零干擾的參觀環境，讓自閉症孩子能在熟悉而安全的氛圍中自在探索。透過固定時間與節奏，協助星兒建立規律感，也讓家長能安心陪伴，降低外出參與文化活動的心理壓力。

今年新推出的「十三樂音香草療癒所」，以藝術療癒與文化永續為核心概念，結合四季香草植栽、音樂引導與手作體驗，營造多感官的溫柔學習場域。課程設計依循季節變化，春季搭配韋瓦第《春》的旋律，讓孩子在羅勒、薄荷的清新香氣中感受新生；夏季則以海浪白噪音結合檸檬香蜂草，引導孩子透過觸覺與氣味體驗海洋文化意象。

《圖說》「十三樂音香草療癒所」帶領親子製作一個獨一無二的四季香草花盆。〈十三行提供〉

羅珮瑄表示，秋季與冬季課程分別融入大地民謠與古典搖籃曲，搭配百里香與洋甘菊的溫潤香氣，讓孩子在聆聽、嗅聞與種植的過程中，穩定情緒、提升專注力，同時訓練手部精細動作。博物館期盼藉由音樂與自然素材的陪伴，協助星兒在無壓力的狀態下與環境互動，逐步建立自信。