從民生音樂班到國際舞台 張凱閔返校分享音樂夢

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升藝術教育品質，激勵音樂班學子勇敢追尋夢想，彰化縣政府今（24）日在民生國小音樂廳舉辦「張凱閔鋼琴家音樂講座」，吸引數百位師生踴躍參加。會場布置溫馨，琴聲悠揚迴盪於音樂廳，學生們眼神閃耀期待與崇敬，彷彿每個人都準備好吸收音樂的力量。

旅美鋼琴家張凱閔今日返母校民生國小舉辦音樂講座，與師生分享國際舞台經驗，鼓勵學生勇敢追求音樂夢想。（縣政府提供）

縣長王惠美表示，來自鹿港的旅美鋼琴家張凱閔，從民生國小音樂班起步，近年獲獎無數。2023年勇奪盧布爾雅納音樂節國際鋼琴大賽首獎，並以最年輕決賽選手身分贏得2024年第21屆里茲國際鋼琴大賽第4名與皇家利物浦愛樂協會獎。

廣告 廣告

更於2021與2025年兩度入圍華沙蕭邦國際鋼琴大賽第2輪決賽，成就斐然。王惠美指出，邀請張凱閔返校分享，不僅讓學生欣賞琴藝，更希望學生了解，追求成功的過程中如何面對挑戰、克服挫折，以及站上國際舞台所需的準備與努力。

旅美鋼琴家張凱閔今日返母校民生國小舉辦音樂講座，與師生分享國際舞台經驗，鼓勵學生勇敢追求音樂夢想。（縣政府提供）

王惠美進一步表示，音樂學習離不開師長教導與家長支持，感謝民生國小師生長期投入。今年音樂班在管弦樂、弦樂及管樂全國賽皆晉級，期望再創佳績，為彰化爭光。縣府近期也規劃提供學生異地學習機會，並邀請大學教授指導國中小學生，拓展孩子音樂視野。

講座現場，張凱閔回憶自己在民生國小的學習歷程，他分享每天練琴的點滴：「以前每天練1至2小時，隨著年紀增長，我對自己的要求越來越高。現在除了課業外，大部分時間都投入琴藝練習。」他強調，音樂不只是興趣，更能陶冶性情。「不論未來是否選擇音樂專業，學音樂都是一段寶貴經驗。」

講座中，張凱閔不僅演奏了精湛琴藝，將每一段旋律情感細膩呈現，還與學生進行互動問答。有學生好奇「每天練琴會不會累？」他笑著回答：「累，但熱愛比疲倦更重要。」現場掌聲此起彼落，氣氛溫馨又充滿力量。

旅美鋼琴家張凱閔今日返母校民生國小舉辦音樂講座，與師生分享國際舞台經驗，鼓勵學生勇敢追求音樂夢想。（縣政府提供）

教育處表示，張凱閔的分享不只是音樂教育，更是一場跨世代的心靈對話。他的故事讓學生感受到堅持夢想的價值，也啟發孩子勇敢面對挑戰。這場講座猶如在孩子心田播下藝術的種子，將隨著時間與努力，開出屬於他們自己的音樂之花。