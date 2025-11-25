從民調分析大選 沈政男斷言3都首長已定：2028藍白合想贏也吃力

2026台南市長選舉，最新民調顯示，民進黨若派出陳亭妃對決國民黨謝龍介，陳將以47%支持度勝過謝34%，若是林俊憲對決謝，謝則以41%些微領先林的38%。經常評論時政的精神科醫師沈政男認為，「2026台南市長這一局就是陳亭妃的了」，並認為2026的六都選舉，台北市、新北市與台南市應該都已底定。

《TVBS》民調中心昨公布最新資料顯示，若民進黨推派陳亭妃與謝龍介對決，陳支持度為47%，謝龍介的支持度為34%，雙方差距增加到13個百分點；若民進黨派林俊憲參選，謝龍介支持度為41%，林俊憲為38%，雙方差距3個百分點。

沈政男昨（24）日在臉書分析上述民調，斷言2026台南市長這一局「就是陳亭妃的了」，並提及他兩周前到台南旅遊，到處都是陳亭妃與林俊憲的看板，好像馬上就要投票，但藍白沒人參選一樣，「台南這一次，藍白還是沒有希望」。他指，與謝龍介這次民調下滑，並非因小草支持度跑掉了，而是民眾黨在台南的支持度其實只有10%左右，因此抽樣誤差較大，故上屆民眾黨支持者挺謝龍介有70%，這次調查只有50%多，但上上次其實也是50%多。

沈政男直言，2026的六都選舉，台北市、新北市與台南市應該都已底定，目前藍白比綠營是2比1，不過從這樣的數據演變來看，賴清德的執政成績雖不理想，但也有一定的支持度；他因此提醒藍白，從2028即使藍白合，要贏大選仍會相當吃力與困難。

該調查是TVBS民意調查中心於11 月 17 日至 20 日晚間 18，：30 至 22，：00 進行的調查， 共接觸 1,241 位20歲以上台南市民，其中拒訪為 228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼 隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處 理 調查經費來源為 TVBS。

