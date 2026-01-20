從民進黨吹捧鄭麗君看到「陳時中翻版」 藍青年揭下場

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，達成台美關稅談判多項目標，行政院長卓榮泰昨（19）日特別赴機場接機，更傳出可能參選台北市長。對此，國民黨前發言人鄧凱勛舉民進黨將陳時中捧成「防疫英雄」、「鋼鐵部長」為例，強調把造神當成選舉的起手式，是把選民當傻瓜，最後的結果就是被看破手腳，並遭到民意的唾棄。

鄧凱勛今在臉書指出，看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧鄭麗君，說其對美談判強硬、難纏，彷彿把她塑造成守護台灣利益的鋼鐵女俠，令他不禁有強烈的既視感，就是當年陳時中的翻版。

鄧凱勛回想起當年民進黨操作陳時中，是把防疫指揮中心當成造神祭壇，每天下午兩點準時開壇，當時的陳被捧成「防疫英雄」、「鋼鐵部長」，彷彿只要順時中，病毒就不敢來，一連串操作的目的是要讓他挾著高人氣參選台北市長；然而，當神壇的光環退去，卻看到疫苗採購合約封存30年、高端疫苗的種種疑雲、「3+11」的決策黑箱，最後也證明「防疫紅利」，不過是為選舉鋪路的政治粉紅泡泡，吹得越高就會摔得越重。

「這套『造神 SOP』似乎又轉到了鄭麗君身上」。鄧凱勛直言，民進黨開始瘋狂吹捧鄭在對美談判中的表現，形容她如何難纏、如何據理力爭，但若冷靜檢視就會知道，在這些華麗的形容詞背後，台灣的護國神山台積電，正面臨什麼處境，所謂的「談判成功」，就是讓台積電加速赴美設廠，眼睜睜看著攸關國安的「矽盾」，被一層層剝離、送往海外。

鄧凱勛說民進黨可能認為，只要透過媒體優勢與側翼網軍不斷的造神，就能獲得台北市民的選票，從陳時中到鄭麗君，邏輯完全一致，「先鋪路、再造神、後收割」， 他不禁質疑，難道在民進黨眼中，台北市長的選舉不需要市政願景，只需要靠盲目造神就能過關嗎？鄧說把造神當成選舉的起手式，是把選民當傻瓜，最後的結果，恐怕只會像當年的陳時中一樣，被看破手腳，遭到民意的唾棄。

【看原文連結】