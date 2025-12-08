從氣候韌性到資訊韌性：台灣對抗氣候變遷不可或缺的雙重防線

文：何宜靜（Elena Yi-Ching Ho，澳洲NGO Research & Action Hub共同創辦人）

颱風丹娜斯於2025年7月6日猛烈襲擊台灣，除導致人員傷亡以外，也嚴重損害農作物與基礎設施，造成巨大的經濟損失。

此次風災讓我們看見政府建立氣候韌性的努力仍顯不足、進展過慢，更凸顯出將資訊韌性視為能源轉型政策核心的必要性，而非以獨立議題的方式處置。

截至2025年7月14日為止，台灣農業部估計這場風災造成的農損超過新台幣26億元。此次災情凸顯台灣在氣候韌性方面面臨的困境，即缺乏預判並應對氣候變遷所引發衝擊與趨勢的能力。

受災地區中，台灣西南部受創最為嚴重。憑藉其自然優勢，該地區久為太陽能開發的樞紐。然而，由於颱風對太陽能板設施造成破壞，加之當時沒有其他再生能源設施受損的報導，公眾對政府以太陽能為核心的能源轉型政策的憂慮再起，不信任感日益加深。

此前的高雄大樹和山光電案場爭議已助長質疑聲浪，更有過去醜聞與土地糾紛的陰影壟罩，對太陽能發展的爭議始終無法平息。

在太陽能板損壞事件被廣泛報導後，某些偏誤論述再度甚囂塵上。儘管學者與專家反覆闢謠，仍有特定媒體與政治人物持續放大「太陽能板有毒會影響水質」或「損壞的太陽能板為不可回收垃圾」等說法。這些言論在政治談話節目與主流新聞網中不斷迴響，加劇民眾對太陽能的困惑與敵意。

台灣於2022年制定淨零排放路線圖，展現其強化台灣氣候韌性、加速能源轉型的決心。儘管公私部門積極參與，但卻未能有效與公眾溝通並取得信任，此情況至今仍為一大障礙。

政府始終無法用清晰易懂的語言闡述能源政策，也未能充分回應民眾對能源轉型政策所帶來變革的憂慮。

自2017年以來發生數起重大停電事故，加之半導體及其他高科技產業用電需求攀升，進一步削弱公眾對政府能源轉型的信心。

謠言、虛假論述與不實資訊更使本已脆弱的資訊生態系統陷入混亂。這種溝通斷層反映出氣候政策普遍忽視資訊韌性建設的現狀。

遠見雜誌於2024年7月進行的台灣能源轉型大調查顯示，在1301名受訪者中，約70%認為缺乏透明度使再生能源市場更易受大型企業壟斷。超過68%受訪者表示，太陽能產業醜聞已侵蝕台灣民眾對能源轉型的信任。

儘管目前尚無研究證實台灣境內的不信任感與再生能源計畫延宕之間有明確關係，但其他地區的研究顯示兩者可能存在關聯。台灣的網路輿論、反對派論述及特定媒體敘事皆顯示，公眾的不信任可能是影響因素之一。

在能源政策及執行層面上，公眾對政府的不信任與雙方之間的緊張關係日益加劇，而極端天氣事件的發生頻率則持續攀升，這兩種趨勢相互作用、朝著危險的方向持續發展。極端天氣為錯誤資訊的散播提供了絕佳契機，進而削弱亟需之淨零排放與氣候韌性措施的實施成效。

而颱風丹娜絲造成的災損加劇再生能源議題的僵持對立，引發民眾對太陽能的信任危機。反對黨政治人物、媒體評論員與核電支持者趁虛而入，藉機推動各自的政治議程，使得情況更加嚴峻。

政府機關、公民社會團體及部分網路意見領袖試圖透過事實查核與公開聲明反擊，但事實查核作為長期解決方案的局限性再次展露無遺。

目前事實查核仍是台灣資訊韌性建設的核心要件，但研究人員與實務工作者一直將其喻為「打地鼠」遊戲，這種被動策略難以跟上錯假訊息的傳播速度與數量。在推廣煽動性分化內容來吸引使用者注意力的網路平台上，此問題尤為顯著。

為強化資訊韌性，政府首先須面對現行能源轉型計畫亟待改進的事實。政策修訂應以「公正轉型」為核心，與受政策及能源轉型計畫影響的社區進行實質交流，以此為基礎制定政策。

政府在溝通時應清晰簡要、公開透明，並積極在民間進行親身參與的宣導活動，這是贏得公眾信任的關鍵。此外，當局也需預先判斷哪些論述可能危及能源轉型進程，針對可預測的錯假訊息攻勢制定精準「免疫」策略。

為建立民眾的信心，政府也需深化與公民社會的合作，讓民眾在不確定時期能從負責可靠的來源獲取資訊，並應支持各領域專家與地方領袖推動氣候韌性建設。

國家科學技術委員會與台灣環境部在2024年5月聯合發表報告，警吿若不妥善應對氣候變遷，丹娜斯颱風等極端氣候災害事件將日益頻繁劇烈。但藉由大規模投資、完善工程建設及台灣創新精神，當局可建立韌性以減輕家庭、社區及經濟所受損害。

政府不能將氣候韌性與資訊韌性視為兩項獨立的挑戰，兩者在當今資訊生態系統中相互依存，若缺乏一方的支撐，另一方的進展便難以持續。

