從水生系到外交特考榜首 嘉大徐子鈞走出不一樣的路

重修生到外交特考榜首 嘉大徐子鈞走出不一樣的路

嘉義大學水生生物科學系校友徐子鈞考上公務人員特種考試外交領事人員西班牙文組榜首，勝過多所頂大畢業的考生，其在學與畢業後的轉化，可作為大學學生在職涯規劃上的參考。徐子鈞2013年進入嘉大水生系就讀，在校成績平平，甚至有幾個科目被當掉重修，但研究所的指導教授秦宗顯老師鼓勵他申請外交替代役水產役男，要趁年輕多出國閱歷。這些話深深打動徐子鈞的心，也因此按部就班去完成這個生涯規劃。