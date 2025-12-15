從永續韌性談大學社會責任 陳建仁提大學端至少肩負「4項任務」

陳建仁強調，大學在永續與氣候韌性上至少肩負4項任務，期望透過訂定淨零路徑、開設相關課程、推動大學社會責任實踐(USR)與產學合作，讓大學成為社會轉型關鍵動力。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕前副總統、中央研究院院士陳建仁今(15)日應國立虎尾科技大學邀請，與學生談論「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」。陳建仁表示，大學在永續與氣候韌性上至少肩負4項任務，期望透過訂定淨零路徑、開設相關課程、推動大學社會責任實踐(USR)與產學合作，讓大學成為社會轉型關鍵動力。

陳建仁表示，工業革命後大量燃燒化石燃料造成全球暖化與極端氣候，自然的反撲往往由最弱勢者承擔，形成「冷漠的全球化」，若只用國內生產毛額衡量發展，易忽視貧富差距與環境破壞，呼籲應兼顧公平與永續。

廣告 廣告

他強調，聯合國永續發展目標已成為各國共同語言，不管是消除貧窮、氣候行動到永續城鄉，都是大學必須面對的議題，更以「防疫一體」概念強調，人類、動物與環境健康相互牽連，沒有任何國家可以單獨防疫。

陳建仁談到韌性城市時強調，城市必須同時具備容受、調適、回復與轉型能力，從防洪設施、水資源管理、智慧能源到社區防災組織，都攸關在衝擊中維持運作與快速復原，「韌性不只是工程問題，更是治理與社會信任的考驗」。

陳建仁最後表達大學扮演的角色，大學在永續與氣候韌性上至少肩負校園治理與減碳、教學與人才培育、研究與創新，以及社會參與與地方連結等4項任務，應透過訂定淨零路徑、開設相關課程、推動大學社會責任實踐與產學合作，讓大學成為社會轉型關鍵動力。

陳建仁表示，永續發展是共同目標，期許虎科大持續結合科技專業與人文關懷，與地方及國際夥伴合作，為達成聯合國永續發展目標與全球淨零願景貢獻力量。

校長張信良表示，將以此次演講為契機，持續強化校園永續治理，鼓勵師生參與淨零行動，讓校園成為培育永續公民與綠色科技人才的重要基地。

陳建仁應虎科大之邀，前往與學生從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任。(記者李文德攝)

陳建仁應虎科大之邀，前往與學生從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中班導公告「全班0人報名畢旅返校上課」引熱議 網分享更開心方案

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

