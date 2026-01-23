從汽車業務到信義區房仲首選 他用轉職人生打造信任與成交橋樑
產業中心/綜合報導
從賣車到賣屋 轉職成為信義區房仲首選
在信義區如此高單價的區域買房，預算評估、物件選擇與交易流程常讓人無從下手。專業協助，能讓首次購屋者少走彎路、安心決策。
在許多客戶心目中，談到台北房仲推薦，特別是信義、大安區的物件，多半會想到傅俊榮。他曾任職於賓士汽車品牌超過十年，長期服務高端客戶市場，擁有穩健談判與精準需求掌握能力。當他在職涯中場選擇轉戰房仲業時，許多人感到驚訝，但他自己卻很篤定：「我想幫助人找到家，而不只是買車。」
如今，他以誠懇細膩的服務精神，在房仲市場累積亮眼成績，被眾多客戶視為信義區房仲首選。傅俊榮認為，信義區買房是一段承載人生夢想的重要旅程，而不是冷冰冰的交易：「買房是人生的大事，需要真正站在客戶身邊的人。」
因此，他致力於為客戶提供透明資訊與專業分析，不論是信義區預售屋、信義區中古屋購買或台北新建案投資，都能給出貼近市場脈動的建議。以人為本的服務理念，也讓他成為客戶心中值得託付未來的信義區專業房仲。
一屋一況的挑戰 信義區買房的細節
面對想在信義區買房的客戶，傅俊榮深刻觀察到兩大核心需求，社區大樓品質與生活便利性。他指出，信義區擁有多樣化住宅型態，從高規格的信義區社區大樓到機能完善的中古住宅，各自擁有不同價值與潛力。「房子和車不同，每一戶都是獨一無二，一屋一況，也一屋一故事。」他堅定地說。
也因為如此，他以「替每一間房子說好它的故事」作為服務核心。無論是信義區中古屋購買，還是信義區預售屋的投資置產需求，他都會透過詳細屋況說明、物件比較與未來發展分析，協助客戶做出全盤思考。透明資訊、誠懇溝通，是他一直堅持的專業標準。「買房不是賭一把，是評估人生下一步。」
傅俊榮相信，唯有真心為客戶著想，才能成為他們一輩子的專業夥伴。
蛋黃區的潛力 信義區置產推薦與市場觀察
談起區域選擇，傅俊榮毫不猶豫地說：「信義區是蛋黃中的蛋黃。」他對這片都會核心區域抱持高度信心，特別看好未來發展潛力。隨著四季酒店、台北之星等指標建設陸續進駐，整體生活機能、地段價值與國際能見度不斷提升，他個人認為，這些建設與機能強化，讓信義區在長期仍具有一定程度的置產吸引力。
根據他的觀察，近年台北預售屋市場呈現穩定向上的走勢。不論是尋求自住品質的家庭，或是重視資產增值的投資型買家，都傾向選擇具品牌信譽、設計品質佳、地段成熟的建商建案。對於這樣的市場需求與區域前景，傅俊榮堅信：在他看來，信義區會持續是台北房仲服務中最核心、也最受關注的舞台之一。
若你正考慮在信義區置產，或對台北新建案投資有興趣，他的專業眼光與豐富經歷，將是穩健選擇背後的重要保障。
品牌理念 中信房屋仲介推薦的人情專業
傅俊榮選擇加盟中信房屋，是基於對品牌專業度與誠信文化的深度認同。他分享：「中信房屋仲介推薦不是口號，而是一套完整且系統化的服務流程，讓買賣雙方都能安心依靠。」
而他的團隊，台北中信房屋信義101加盟店，以「成交不是結束，而是服務的開始」作為核心理念，重視每一位客戶長期的資產配置與生活規劃。
傅俊榮相信，房仲不只是一個帶看或談價的角色，更是陪伴客戶做出人生重要選擇的夥伴。他致力於讓信義區的購屋旅程多一分溫度，以細膩服務、真誠溝通與專業判斷，打造長久而互信的客戶關係，讓每一次成交都延續成未來的安心。
《台北中信房屋信義101加盟店-傅俊榮》轉職理念與品牌核心問答
Q1：為什麼傅俊榮會從汽車銷售轉職到房地產業？
A：曾在汽車產業累積超過14年經驗，其中超過10年任職於賓士品牌，長期服務於信義、大安區高端客群。他指出，房地產服務更貼近人生決策，也更能傳遞溫度與責任感。「買車可以換，但買房是人生中最重要的選擇。」因此，他決定投入房仲工作，建立屬於自己的信任品牌。
Q2：信義區房市現況如何？傅俊榮如何看待置產時機？
A：傅俊榮認為，台北信義區房價雖已站穩高檔，但長期仍具投資價值。他指出，信義區的區域機能成熟，且未來大型建設推動下仍具增值空間。若以長期自住或穩健投資為目標，選擇信義區中古屋購買或觀察具潛力的預售屋，皆是合宜的進場策略。
Q3：加盟中信房屋的原因是什麼？與其他品牌有何差異？
A：他表示，中信房屋擁有完整教育與交易制度，是市場上值得信賴的品牌之一。中信房屋仲介推薦重視專業與誠信，這與他個人理念一致。加盟後，他更以在地經驗與高端客戶經營能力，為品牌注入「專業與人情並重」的服務風格。
Q4：《台北中信房屋信義101加盟店》的服務範圍與定位是什麼？
A：該店以信義區為核心服務範圍，延伸至大安區、中正區等黃金地段。主要經手社區大樓、低總價含車位住宅、與投資型產品。透過品牌平台與個人網絡結合，打造區域內兼具效率與誠信的房仲據點。
《台北中信房屋信義101加盟店-傅俊榮》
連絡電話：0937-988-196
網站：https://rink.cc/0li06
