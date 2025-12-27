從沒怕過地震！台八男星遇強震「東西全倒」支離破碎 慌了：不知所措

記者趙浩雲／台北報導

台八男星王凱。（圖／翻攝自臉書）

今（27）日晚間11點06分，東北部地區發生芮氏規模7.0地震。宜蘭縣政府東方32.3公里，位於臺灣東部海域，地震深度72.8公里。對此藝人王凱也發文表示家中東西全都掉到地上了。

王凱發文表示，「地震大家都還好嗎？從來我沒有因為地震覺得慌 但剛才那一場 我確實不知所措」。他表示家中牆上層板與東西都掉到地上，但很幸運，只有摔碎玻璃罐，「大家都還好嗎？希望所有人一切平安。

王凱家中東西都掉地上，還摔壞了一瓶香水。（圖／翻攝自臉書）

12月27日深夜11點05分，宜蘭頭城外海發生芮氏規模7.0大地震，全台多達17個縣市最大震度皆達4級。

廣告 廣告

震度4級地區：宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

震度3級地區：高雄市、屏東縣。

震度2級地區：連江縣、澎湖縣。

震度1級地區：金門縣。

更多三立新聞網報導

深夜大地震「日本也有感」 沖繩3地區3級震度

宜蘭強震！蘇澳新站多片天花板輕鋼架震落 旅客紛紛走避

做好失明準備！三金女星「三度手術」最新近照曝現況：剩最後一次了

饅頭媽第四胎！超辣孕婦照曝光「白色薄紗美翻天」 遭胎毒攻擊出狀況

