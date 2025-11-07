從沙塵暴肆虐到幸福城市！《大陸尋奇》探索蒙古呼和浩特

許婷汝帶觀眾前往蒙古高原的呼和浩特。（圖／中視提供）

中視《大陸尋奇》新一集到訪蒙古高原的呼和浩特，當地曾因過度放牧而飽受沙塵暴肆虐，隨著綠化工程的推動，如今成為大陸最具幸福感的城市之一。節目中，介紹小草公園是城市生態綠化的重點工程，現已成為市區核心最大的天然草坪公園。園內更以循環利用廢棄木料的方式，實現「變廢為寶」的環保理念。

2025年新落成的內蒙古博物院，結合科技與文化的智慧博物館，讓人耳目一新。館內有機器人迎客導覽，互動充滿樂趣。透過科技輔助，遊客能輕鬆找到館藏鎮寶，包括象徵遊牧民族權力與信仰的鷹頂金冠飾、展現民族融合的鹿角金步搖冠飾，以及遼代王族彩繪木棺等珍貴文物。

《大陸尋奇》製作團隊還走進蒙古包群落，體驗最道地的草原風情，濃郁醇厚的奶茶、熱氣騰騰的炒米香氣，奶茶炒米是他們內蒙所有人生活的寫照。內蒙古不僅是大陸乳業的主產區，每天的鮮奶處理量相當於百萬頭奶牛的產量。另外當地的羊肉料理更是令人驚艷，從肉品到奶製品，展現出草原的豐饒滋味。

呼和浩特推出創意「蒙式民族漢堡」。（圖／中視提供）

呼和浩特自古是兵家必爭之地，多元民族在此交融，也造就了獨特的服飾文化。從傳統蒙古袍到現代改良服飾，滿街色彩斑斕，宛如行走的時裝展。甚至街邊酒吧也創意推出「蒙式民族漢堡」，將草原豪情與創新美味完美融合。呼和浩特被譽為「青城」的城市，用三十五年的時間蛻變，從草原到城市，不只是旅人眼中的風景，更是生活與文化共榮的綠色樂土。完整播出就在每週日晚間6點中視《大陸尋奇》。

