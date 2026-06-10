從河濱草地走向國際舞台 新北春紛節獲MUSE設計4大金獎

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【記者葉柏成/新北報導】陪伴市民迎接春暖花開的新北春紛節，今年不僅吸引大批民眾走進戶外共享春日時光，更首度參加國際設計競賽便傳出捷報，一舉榮獲MUSE Design Awards（繆思設計大獎）4項金獎肯定。高灘處今〈10〉日在市政會議中公開獻獎，由市長侯友宜親自表揚相關團隊，肯定策展與執行成果，也讓新北城市活動品牌再度躍上國際舞台。

侯友宜表示，新北春紛節每年配合春分節氣舉辦，鼓勵民眾走出戶外、親近自然，在廣闊草地上享受野餐與休閒時光。活動開辦以來廣受市民喜愛，已逐漸成為新北市重要節慶品牌，不僅帶動戶外休憩風氣，也成功打造北台灣具代表性的野餐盛會。此次獲得國際大獎肯定，顯示新北在大型活動策劃及城市行銷方面的努力獲得世界看見。

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《圖說》2026新北春紛節結合Y2K青春潮流元素讓小朋友體驗。〈高灘處提供〉

高灘處長黃裕斌指出，今年邁入第4屆的新北春紛節，於3月在新北大都會公園盛大登場，以「Y2K（千禧年代）」為主題，透過懷舊與創新交織的策展手法，喚起不同世代共同記憶。從舞台音樂演出、風格市集到大型主題裝置及互動體驗，兩天活動累計吸引超過64萬人次參與，現場處處可見親子同遊、好友相聚的歡樂景象，展現春日戶外活動的獨特魅力。

他表示，今年春紛節以Y2K文化為主軸，結合創意舞台設計、沉浸式互動體驗及環保永續理念，成功吸引各年齡層民眾熱情參與。首次參加MUSE設計大獎評選，即獲得「活動類－娛樂類別金獎」、「活動類－節慶／嘉年華類別金獎」、「沉浸式與互動體驗－環保永續發展類別金獎」及「沉浸式與互動體驗－互動型戶外活動類別金獎」等4項殊榮，充分展現活動的創新能量與國際競爭力。

《圖說》春紛節結合「小小攤主」活動，讓二手玩具及童書再創價值。〈高灘處提供〉

黃裕斌說，新北大都會公園近年已成為市民休閒遊憩的重要據點，不僅擁有遼闊綠地與優美景觀，更設有深受親子喜愛的「熊猴森樂園」及「海世界水樂園」等特色設施。透過春紛節等大型活動的舉辦，讓更多民眾認識河濱空間的多元面貌，也進一步提升新北城市品牌形象。

《圖說》春紛節邀請有氧舞蹈老師帶動跳，大小朋友舞動熱情。〈高灘處提供〉

此外，隨著夏季腳步接近，新北河濱各項親水設施將陸續開放，其中備受親子期待的河濱戲水設施預計6月中旬起正式啟用。歡迎民眾利用假日到河濱野餐、運動及戲水，感受戶外生活樂趣，共同享受屬於夏日的美好時光。