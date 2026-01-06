從油畫到AI共創 馮．沃爾夫重塑藝術想像

高雄市立美術館推出年度國際大展《馮．沃爾夫的花園堡壘》(Von Wolfe: The Garden Fortress)，展出英國藝術家馮．沃爾夫近70件、橫跨30年的重要創作。從古典油畫到人工智慧(AI)共創，他以詩意且富哲學思辨的視覺語言，帶領觀眾穿梭藝術史與科技未來之間，拋出關於AI時代人類想像力與創作本質的提問。

《馮．沃爾夫的花園堡壘》為馮．沃爾夫首次在亞洲舉辦的大型回顧展，從其早期的跨文化創作出發，回顧他如何以經典錯置、幽默詮釋切入藝術史語彙，並一路發展至近年結合AI科技與油畫媒材的實驗性作品，完整呈現其在當代藝術脈絡中獨樹一幟的創作軌跡。

出身藝術世家的馮．沃爾夫自小接受藝術薰陶，也受過正統哲學訓練，將創作視為一種深層思辨。他擅長「文化挪用」，將不同文化與時代的藝術元素拆解、重組，形塑獨特視覺語彙，近年更將AI視為創作中的協作夥伴。

展覽分三大篇章，梳理馮．沃爾夫的風格演進。第一展區回望他對畢卡索與現代主義的幽默再詮釋，將畢卡索的創作與浮世繪名家菊川英山、歌川國芳作品並置交融，以「無縫拼圖」形式激盪出跨文化的混生美學。他甚至認為若畢卡索早年便遇見浮世繪，藝術創作說不定會因此改寫。

第二展區則回到文藝復興與藝術史，從達文西出發，探討藝術史中的名家如何相互影響；第三展區則聚焦馮．沃爾夫近年與AI共創的新篇章。

馮．沃爾夫透過訓練AI模型，使其吸收自身創作的視覺結構，再由他親手以油畫細膩重繪，引領觀眾思考AI時代是否成為某種「新文藝復興」的再現，更重要是自己的藝術創作似乎也有全新蛻變。高美館展覽部策展人崔綵珊：『(原音)他自己也不諱言說透過AI這個創作，就是他的概念圖先行，彷彿變成了是有一個馮・沃爾夫style出現了，所以這個對他而言，他覺得在那個瞬間，他突然有一種重新再跟他的藝術理念做了一次很不一樣的對話，然後變成是一種很強烈的蛻變的感覺，但是這個蛻變又是有基礎在的。』

馮．沃爾夫也直言，許多AI運算所需的核心晶片皆在台灣製造，沒有這些晶片，就不會有今日的AI工具，因此，選擇在台灣舉辦亞洲首次大型回顧展對他而言別具象徵意義，也是一份向台灣在全球科技產業中關鍵角色致敬的心意。