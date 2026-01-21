從治水到國際球場 臺南用「海綿」與「創新」奪下工程奧斯卡

記者許旗成/台南報導

公共工程委員會主辦，被譽為「工程界奧斯卡獎」的公共工程金質獎，今(21)日舉行頒獎典禮，獲獎名單於日前揭曉，臺南市政府工務局「市道175線25.4K地滑區」榮獲公共設施維護管理獎『優等』、「臺南亞太國際棒球訓練中心統包工程(第二期工程)」榮獲建築工程類『佳作』，地政局「臺南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」則榮獲土木工程類『佳作』，成績斐然。對於市府工程屢獲佳績，市長黃偉哲甚表欣慰，將於市政會議公開表揚。

工務局「臺南亞太國際棒球訓練中心統包工程(第二期工程)」，以「預鑄工法」、「高效排水系統」、「棒球與建築專業整合」及「場域與自然環境共融」為四大核心主軸，成功打造臺灣具指標性的棒球比賽與訓練基地。在排水設計方面，球場地下佈設魚骨狀透水管系統，並搭配高孔隙率之清碎石與砂層，有效提升排水效率。

臺南亞太球場亦成功串聯臺灣歷史博物館園區與忘憂湖景觀，使原和順寮重劃區30公頃基地，轉化為兼具運動休閒、歷史人文與自然地景的複合場域，逐步形塑為臺南新地標。

工務局「市道175線25.4K地滑區」，為本府工程施工查核小組首次推薦報名參加公共工程金質獎之「公共設施維護管理獎」之案件，歷經多次輔導，首度參賽即榮獲「優等」佳績，亦為近10屆參賽以來最佳成績。

該路段位於市道175線約25K+410附近，邊坡區域屬泥岩地層，上伏崩積層，泥岩浸水軟化易形成滑動面，30年來每逢汛期豪雨，常因地下水位驟升而誘發邊坡滑動加劇。復建工程採「排水為主，擋土為輔」整治方針，除路基保護工程外，採創新三層次治理邊坡降水治理策略，完善地表排水系統，建置橫向截水溝及滑動邊界縱向排水，使地表水快速導排至溪底；另於109年起開鑿2座大口徑集水井，豪大雨期間有效洩降深層地下水，顯著提升邊坡穩定性，成功避免道路邊坡持續滑動。

至於地政局「臺南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」，導入低衝擊開發與海綿城市理念，因應重劃區開發及周邊淹水問題，在喜樹、灣裡地區設置4座地下滯洪池及抽水站；人行步道、綠地及停車場排水設施，則以透水混凝土搭配透水井及地下排水盲溝取代傳統水溝設計，使雨水入滲地底充分發揮節能減碳，降低熱島效應，以達到海綿城市的目標。

工務局表示，此次獲獎工程橫跨土木、建築、維護管理多個領域，今年全台有144件工程獲推薦參選，臺南市8件參選，3件獲獎，工務局報名2件皆獲獎，實屬不易。顯見臺南的公共工程一再精進，不僅品質優，且更貼近人民使用，呈現有好的基礎建設，城市才有好的發展，人民才有宜居的幸福感。