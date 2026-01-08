從治療到陪伴 臺大醫院以醫病共享決策打造安寧共同照護模式

臺大醫院持續深化以病人為核心的醫療照護，近期由家庭醫學部領導的跨專業團隊，成功建構一套以「醫病共享決策」為核心的安寧緩和共同照護臨床作業流程，應用於初次診斷即屬晚期的口腔癌病人。研究結果顯示，此一照護模式可提升病人在生命末期接受安寧緩和照護的比例，並降低死亡前三個月的住院次數，相關成果已刊登於國際醫學權威期刊《JAMA Network Open》，獲得國際醫學界高度重視與關注。

這套以「醫病共享決策」為核心的安寧緩和共同照護 SOP 模型，由臺大醫院家庭醫學部協調安寧緩和專科醫師、耳鼻喉科醫師、腫瘤科醫師、個案管理師、安寧共照護理師及多專業團隊共同發展，核心精神在於將安寧緩和照護與醫病共享決策，提早且系統性地導入癌症治療的臨床作業流程。不同於傳統多於疾病末期才轉介安寧的作法，此模式自癌症診斷初期即透過結構化的三階段溝通流程，包括治療選項說明、風險與利益討論，以及病人價值與偏好的釐清，協助病人與家屬在充分理解疾病走向的基礎上，共同參與醫療決策。

研究顯示，接受此 SOP 模型照護的晚期口腔癌病人，在死亡前接受包括安寧緩和專科醫師、復健醫療、社會工作、心理支持與靈性關懷等多專業安寧服務的次數明顯增加，同時死亡前三個月的住院次數顯著下降，顯示病人能獲得更連續、以症狀控制與生活品質為導向的照護，減少不必要的醫療負擔。

臺大醫院指出，這項研究的意義不僅止於單一疾病的臨床成果，更重要的是建立一套具實證基礎、可複製與推廣的共同照護模式。目前該團隊已與癌症防治中心合作，將此醫病共享決策 SOP 成功應用於胰臟癌及肝癌等其他癌症族群，並持續評估延伸至非癌症重症疾病，如心臟衰竭，期盼讓更多病人在治療歷程中，同時獲得符合其價值與生活目標的照護。

在高齡化社會與醫療資源有限的背景下，臺大醫院強調，高品質醫療不僅是延長生命，更在於陪伴病人走過生命後段，確保其尊嚴與照護品質。未來，臺大醫院將持續透過教育訓練與跨科合作，推動醫病共享決策與安寧緩和共同照護，讓更多病人在接受治療的同時，也能被妥善理解與支持。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為從治療到陪伴 臺大醫院以醫病共享決策打造安寧共同照護模式