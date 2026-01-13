從法國巴黎管弦樂團到寶莉文化沙龍：施昕妤小提琴家現身 胡寶莉、黃秀慧與唐玉書齊聲讚賞

【警政時報 司徒／臺北報導】在「寶莉文化沙龍」名人會客室正式啟用的夜晚，空間裡的氣氛並非典型音樂廳的莊嚴，而是一種介於藝術、生活與風格之間的精緻張力。臺灣小提琴家施昕妤，與指揮家夫婿廖元宏攜手登台，以雙小提琴演出為開幕定錨。琴音乍現，旋律彼此追逐、層層鋪陳，近距離的聲響讓聽覺與情緒同時被收攏，現場瞬間安靜，只剩音樂在空氣中流動。

臺灣小提琴家施昕妤，與指揮家夫婿廖元宏攜手登台，以雙小提琴演出為開幕定錨。(圖/供稿單位 提供)

施昕妤的名字，早已寫入國際樂壇的正式編制。2022 年，她成為首位考取法國巴黎管弦樂團正式團員的華人小提琴家，同年自巴黎高等音樂院碩士班畢業，並獲全體評審一致通過、頒予最高榮譽。這些在履歷上冷靜而精準的標記，當晚卻轉化為極具親和力的舞台魅力——不炫技、不張揚，卻牢牢抓住所有人的注意力。

胡寶莉直言，初見施昕妤時，視覺與音樂幾乎同步成立，「清新、乾淨，琴聲一出，氣質立刻站穩。」這正是「寶莉文化沙龍」選擇她作為開幕核心的原因。這裡並不把音樂當成背景，而是將專業視為風格的一部分，宣告古典音樂可以離開既定場域，走進當代生活的中心。

前中國小姐黃秀慧則以長年參與高端活動的經驗觀察，施昕妤屬於一登台就能穩住全場的類型，線條、氣場與節奏感兼具，未來在跨界合作上具備高度辨識度。東森購物顧問唐玉書則從演出本身出發，盛讚施昕妤與廖元宏之間的默契，笑稱這樣的雙人合作，本身就是一場完整而成熟的表演。

加入巴黎管弦樂團後，施昕妤隨團巡演歐亞，合作指揮與音樂家橫跨 Klaus Mäkelä、Esa-Pekka Salonen、Jaap van Zweden、Marin Alsop，以及 Ray Chen、Yuja Wang、Janine Jansen 等人，演出足跡遍及巴黎愛樂廳、卡內基音樂廳、維也納金色大廳、阿姆斯特丹皇家大會堂與倫敦皇家亞伯特廳。2024 年，她受邀於羅浮宮演出室內樂，並在西班牙格拉納達國際音樂舞蹈節的阿爾罕布拉宮登台，引發高度關注。新樂季，她也將隨團站上柏林愛樂廳舞台。

施昕妤所帶來的，不只是技術完成度，而是一種對古典音樂位置的重新校準。她的演奏可以深刻，也能親近；可以屬於音樂圈，同時被時尚與文化場域理解。當晚留下的，不只是餘音，而是一個清楚的訊號——這位來自臺灣、站在巴黎管弦之中的小提琴家，已被世界看見，而她的舞台，顯然不只在樂譜之內。

