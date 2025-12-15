從泡茶到維護兵棋？國防採購爆醜聞：資本額10萬茶葉公司得標敏感資安標案

立委王鴻薇、羅智強今日召開記者會，踢爆111年國防部海軍司令部伺服器標案（標案編號PU12007P074）竟由高雄一間資本額僅10萬的「鴻璋茶業」得標，該案涉及資安與國安業務，引發各界譁然。

王鴻薇指出，鴻璋茶業前負責人黃鴻鈞至少涉及三起偽造廠商資格投標，更有判刑紀錄，卻未進黑名單。統計近10年，該公司平均每年得標1000萬元標案，至少涉及9件國防部相關採購，其中更包括107年度「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護」標案。

↑（圖片翻攝自國民黨團直播）

更扯的是，黃鴻鈞曾因韓國瑜任立法院長時被抓包伪造資格遭拒給付，竟反過來提告韓院長，最終敗訴收場。除立法院外，其伪造資格對象還包括國立臺南藝術大學與法務部，均遭法院判決敗訴或被提告詐欺。

王鴻薇痛批，黃鴻鈞在同址另設「鈞威科技」、「鈞立科技」等公司，長期得標中南部及中央部會、國防資安標案。經濟部資料顯示，鴻璋茶業於111年底才增加電腦及資安業務，隔年即得標國防部標案，明顯有規避採購制度之嫌。

羅智強直言，近期國防採購弊案頻傳——室內裝修公司賣炸藥、鞋商賣子彈、茶葉公司維護兵推系統，這些荒唐案例不斷出現，質疑國防部究竟如何把關？他強調，這些人背後就是最大的國安疑慮，促請國防部應全面檢討、徹查並暫停相關標案。

↑（圖片翻攝自GoogleMap）

王鴻薇表示，該案凸顯政府採購制度的重大漏洞，詐欺廠商竟能長期規避黑名單、持續標取敏感標案，國人如何能對國防採購制度有信心？

