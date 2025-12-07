從波羅的海到太平洋：海底電纜安全受威脅

（德國之聲中文網）網絡平台Total Telecom一份2021年的報告顯示，近500條海底電纜貫穿海底，總長度達130萬公裡。如今海底電纜數量已經更多。

基爾大學海事戰略與安全中心負責人彼得斯（Johannes Peters）表示：“全球化的數據交換都是經由這些電纜。互聯網、支付轉賬、信息傳遞、語言訊息，都是經由這些電纜。”

但如今，海底通訊網絡受到威脅，不單是自然老化，還有蓄意破壞。波羅的海就發生多起海底電纜遭破壞事件。據西雅圖華盛頓大學一項研究，自2022年起，波羅的海有10條電纜被割斷，其中七條是在2024年11月至2025年1月之間。今年夏天也再次發生這樣的事件。

俄羅斯被認為是可能的始作俑者。船錨的痕跡或者船只的異動加強了這一懷疑。但迄今為止，並無確鑿證據證明莫斯科是責任方。同時，也難以確認這些破壞是屬於事故、疏忽還是有意為之。

中國船只也涉及其中。2024年11月，一艘名為“伊鵬3號”的中國貨船就受到嫌疑。瑞典要求中方配合調查。

太平洋海底電纜亦引憂

在亞洲，太平洋海底電纜的安全也引發周邊國家的擔憂。這些電纜連接日本、台灣、韓國和美國。

今年，一艘名為“宏泰58”的掛多哥旗的中國權宜船勾斷台灣附近的海底電纜，其中國籍船長被判有罪。

華盛頓戰略與國際研究中心的一份報告稱，中國研發了一種可在水下4000米處切斷電纜的船只。

美中經濟與安全評估委員會（USCC）在一份提交給美國國會的最新年度報告中則寫道：“中國越來越多地參與切割海底電纜的行動，作為灰色地帶的施壓手段。與此同時也有更多跡象顯示，北京研發新的切割電纜技術，或可用於戰爭情況下。”

巨大的影響

台灣網絡資訊中心董事黃勝雄表示，一旦發生這樣的情況，將產生巨大的影響。“如果主要電纜受損，整個互聯網連接都會中斷。受影響地區將出現信息真空。”他警告說，對台灣來說，影響尤其巨大。“這將完全切斷台灣與外界的聯系。這不單影響到通訊，還包括許多領域——如教育、經濟、軍事、農業等許許多多。”

基爾大學的彼得斯表示，破壞海底電纜在技術上並沒有太大的挑戰。“只要讓船錨在海底滑過，鉤住電纜，之後使其斷裂。也不需要功率特別強大的船只。”

彼得斯表示：“目前波羅的海已成為混合海上戰爭的試驗場，世界其它地方也在密切關注。”

如何防護？

黃勝雄表示，應對措施之一是，加強法律上的保護：制定法律，對於蓄意切斷海底電纜的行為提高量刑。

在技術上，盡管可以進行所謂“備份”，即使用另一條未受破壞的電纜代替傳輸數據。但倘若發生軍事進攻，“備份”也非萬全之策。

因此，太平洋周邊國家日益采取預防措施。華盛頓戰略與國際研究中心的一份報告中稱，日本及盟國將中國企業排除在有美國投資參與的海底電纜項目之外。此外，日本也采取間距相當遠的海底電纜鋪設方式，以防整個系統因受到攻擊而被摧毀。

彼得斯表示，此外，也可將特定海域列為船只需特別許可方可行經的範圍，以保護那裡的海底電纜。“電纜自身也可通過傳感器技術加以防護。”

（另據中央社）

作者: Kersten Knipp