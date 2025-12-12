從波蘭到烏克蘭，銘旺科技卡位歐洲軍工供應鏈
文/編輯中心
戰場實測在即、數千台訂單可期，「非紅供應鏈」題材點燃營運動能
在全球地緣政治風險升溫、歐美防務支出持續擴大的背景下，台灣無人機產業正迎來關鍵轉折點。銘旺科技（Abonmax，2429）近期宣布，繼與波蘭無人機系統協會簽署工業合作備忘錄（MOU）後，已獲邀前往烏克蘭進行「戰場實地測試（Field Testing）」。若通過實戰驗證，後續採購規模上看數千台，成為公司切入歐洲軍工供應鏈的重要跳板。
法人指出，對軍工市場而言，「獲邀實測」本身即代表產品已通過初步技術與安全審查，進入實質評估階段，象徵銘旺科技已站上國際戰略採購體系的門檻。
波蘭角色關鍵，MOU效益開始發酵
此次合作能快速推進，關鍵在於波蘭的戰略位置。波蘭不僅是北約（NATO）東翼的重要防線，也是支援烏克蘭的物流與技術節點。透過台灣波蘭商業協會（TAIPO）牽線，銘旺科技得以與當地具代表性的無人載具系統組織建立合作關係，並在波蘭夥伴的推薦與擔保下，直接取得前線實測機會。
法人分析，這類由在地產業組織背書、直通實戰驗證的合作模式，可有效縮短供應商導入時程，也大幅降低新進廠商切入歐洲防務市場的摩擦成本。
技術亮點：抗干擾能力決定成敗
從產品面觀察，銘旺科技能獲青睞，並非單靠飛行平台，而在於其系統整合能力。公司核心技術包括自研AI飛控、AI追瞄與高階自主飛行系統，並採取模組化設計，能快速整合歐盟既有地面站系統（GCS）。
在現代戰場中，GPS干擾與訊號遮蔽已成常態，銘旺所主打的INS慣性導航技術，可在高干擾環境下維持定位與任務精準度，正好切中歐洲防務單位目前最迫切的作戰需求。法人認為，若實測結果符合預期，將有助於銘旺在後續標案中取得技術差異化優勢。
從空中到海上，延伸海空聯合作戰布局
值得注意的是，銘旺科技並未將產品定位侷限於空中無人機。此次受測機型主要鎖定邊界防禦與不對稱作戰應用，後續更規劃延伸至無人艇（USV），發展「海空聯動」解決方案。
此一布局，已吸引波蘭無人載具系統協會及當地無人機大廠 Farada Group 洽談在地製造與生產合作。法人指出，在歐洲軍工體系高度重視在地化生產與供應安全的情況下，銘旺若能順利建立歐洲製造據點，將有助於其長期訂單能見度與客戶黏著度。
產能與營運動能，成為短中期觀察重點
面對潛在「數千台」的訂單需求，銘旺科技已提前啟動產能盤點，並與供應鏈夥伴協調加速生產計畫。公司表示，一旦實測通過，將可迅速分批交付，避免錯失急單時程。
從營運面觀察，法人預期，若烏克蘭實測順利轉為正式訂單，將成為銘旺明年第一季（Q1）營收的重要支撐，並帶動全年營運呈現跳躍式成長。不過，短期仍須留意實測結果、交付時程與產能擴充進度，是否能如期落實。
非紅供應鏈題材，長線價值浮現
在供應鏈去風險化趨勢下，歐美市場對「非紅供應鏈」需求持續升溫。法人指出，銘旺科技明確定位為台灣自主研發的無人機系統供應商，除烏克蘭專案外，亦同步與美洲及歐盟其他國家洽談合作，顯示其市場布局並非單一專案導向。
整體而言，銘旺科技正從單一技術研發者，逐步轉型為具備系統整合與在地化能力的國際軍工供應商。未來實測結果與產能擴充進度，將是市場評估其投資價值的兩大關鍵指標。
