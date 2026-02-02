從泰式風到百老匯 台北國際書展攤位超有戲

2026台北國際書展將於明天(3日)正式登場，文化部次長李靜慧今天(2日)在展前記者會致詞時指出，出版不只是政策名詞，而是累積台灣社會故事、記錄觀點、延續想像力的重要媒介，更是形塑國家文化靈魂不可或缺的一環，邀請新舊朋友一同在書展相遇、交流。

台北書展基金會2日舉行2026台北國際書展展前記者會，開放媒體搶先直擊本屆書展亮點攤位，展場各區紛紛端出創意巧思，搶攻讀者目光。

今年泰國主題館充滿濃濃泰式風味。泰國商務處長李佩佩（Pornphan Pirompanich）表示，泰國曾於2009年首度擔任台北國際書展主題國，時隔17年再度受邀，象徵台泰長久且穩固的友誼。今年主題以「泰式創意生活」為核心，呈現泰國智慧傳統、美食與信仰文化，並邀集37位泰國作家、展出50本書籍，搭配插畫展區及美食、泰拳、泰語教學等多元體驗，展現泰國出版立足在地、布局全球的創意能量。

其他展區同樣使出渾身解數布置書展場域。像是「讀字公民書區」乾脆把遊覽車、發財車，甚至檳榔攤都搬進會場，化身成另類閱讀風景，讓人忍不住會心一笑；台灣文學館策劃的「字遊，自在：旅行文學展」視覺清新、節奏輕快；樂天Kobo電子書迎來十週年，更大手筆打造百老匯復古風展區，格外吸睛。客委會、中央研究院以及童書主題館「驚奇市場」也各自展現鮮明特色，讓人目不暇給。

文化部次長李靜慧也再次強調，文化部始終認知出版對文化事業的關鍵意義，支持出版最重要的方式之一，就是透過台北國際書展這樣的公共場域，讓創作者、出版人與讀者彼此相遇與交流。她說：『(原音)透過出版才能夠對台灣這個社會的故事怎麼樣被累積下來，或者是我們的觀點怎麼樣被記錄下來，又或者我們的想像力如何延續下去，所以出版對於文化事業對於一個國家的文化靈魂的構成，真的真的非常的重要，所以對文化部來講，要支持出版最重要的事情，就是透過像台北國際書展這樣子的活動，在這樣的一個場域裡面跟大家相遇。』

台北書展基金會董事長郝明義則分享本屆書展三大特色，包括國際參與規模再創新高，今年共有來自29個國家的509家出版社與單位參展，並邀請約60位國外作者來台交流；同時規劃結合場內外的「閱讀解謎」路線，讓閱讀體驗走出展館；並首度串聯台北、台中與高雄，邀請來台作者走訪外縣市，讓台北國際書展正式邁向全國性書展。