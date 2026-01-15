從泰拳到網漫 翻閱當代泰國

2026台北國際書展邀請泰國擔任主題國，透過文學、插畫、圖像敘事與多元文化體驗，展現來自泰國各地的創作能量，並以出版與閱讀為媒介，帶領讀者從不同層次認識當代泰國的文化樣貌。 此外，書展期間泰國主題館每日規劃不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活，並成為文學與創意表現的重要靈感來源。

2026年泰國主題國館以「CreaTHAIvity泰式創意生活」為策展主題，以文學為策展核心，規劃「泰國文學精選展」，集結來自37家出版社與內容單位的策展選書，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型，完整呈現泰國出版產業與文學創作的豐富層次。主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，聚焦不同地域與世代的創作聲音，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景。

另一重要亮點「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫，透過創新的視覺語言，重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活，展現傳統文化在當代視覺敘事中的延續與轉化，體現泰國創作者在全球化與數位時代下的創新能量。

預計來台的作家與作者包括長年關注社會、政治與歷史議題的小說家邦波．阿迪雷山（Pongpol Adireksarn）、致力於童書與繪本創作的拉塔娜．波提拉（Rattana Potirath）、以溫暖敘事與生活意象聞名的創作者善普拉法．武提沃（Sanprapha Vudhivorn）、以推理與社會議題小說著稱，並延伸至BL戲劇領域的作家普拉普（Chairat Pipitpattanaprap）、結合靈異與超自然情感書寫的BL小說作家Cali（Napasorn Khemutha）、以Webtoon形式重新詮釋泰國經典文學的網漫創作者Mu（Chayaporn Puaphanich），以及曾獲東南亞文學獎（SEA Write Award）肯定的小說家普拉瑟薩克．帕瑪里（Prasertsak Padmarid）等，展現當代泰國文學書寫的多元樣貌。

2026台北國際書展將於2月3日至2月8日於台北世貿一館盛大舉行。