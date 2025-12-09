從泰柬衝突 看苗博雅睜眼說瞎話

（圖／本報系資料照）

泰國與柬埔寨12月8日清晨再度於邊境交火，泰國撤離超過38萬人，柬埔寨則公布邊境小學生倉皇逃難、躲進防空洞用早餐，兩國人民逃難的畫面在網路上流傳，尤其是小學生奔逃的畫面令人心酸。戰爭沒有贏家，苦難都要由人民自嚐，大規模的俄烏戰爭，以及小規模的泰柬衝突都一樣。但是高居廟堂之上的領導者，總是宣稱要準備戰爭才能獲取和平，這些雖然是鬼話，但是支持他們的青鳥卻深信不疑，除非把他們投入戰火中，也許有可能清醒。

今年10月26日在美國總統川普見證下，泰國與柬埔寨簽署「和平協議」，川普是以拒絕達成貿易協議來威脅泰柬停火，顯示他傾向以貿易協議作為手段施壓兩國。但這個手段似乎不見成效，兩國領導者若沒有停止戰爭的意願，和平協議終究無效。

但是，泰國並不願承認這是和平協議，堅稱簽署的是「泰柬關係共同聲明」（Joint Declaration），並非和平協議。可見即使在美國總統的調停之下，只要一方沒有想要和平解決，衝突必然會再發生。

泰柬這種小規模的衝突，就已經造成幾十萬人撤離與逃難，想像俄烏戰爭發生3年多，已經造成多少人民流離失所。但是，社民黨台北市議員苗博雅卻宣稱，俄烏戰爭只有發生在俄國占領區，其他地方的烏克蘭人民照常上班、上學，生活一切如常。所以，他說，如果兩岸發生戰爭，只會局限在金門、馬祖，台灣本島人民生活還是會一切如常。

這個說法只能套一句王世堅「沒出息」那首歌的歌詞「睜眼說瞎話」，苗博雅以為中共的武器有長眼睛，看得到台灣，因此不會直接攻擊本島居民。但是，美國《華爾街日報》近日才報導，中共若攻台將採取3個階段，第一階段：大規模飛彈攻擊；第二階段：跨海與登陸；第三階段：突破灘頭、攻向台北。

這3個階段光是第一階段大規模飛彈攻擊，台灣人民就不可能一切生活如常，所以綠營催眠式的「戰爭論」，欺騙一些青鳥可以，想要欺騙廣大的台灣人民，只能說是在自欺欺人。

一個市議員都可以「睜眼說瞎話」，說一些催眠式的「戰爭論」，賴清德說要投入1.25兆國防特別預算，以建構「民主防禦機制」，但是，在美國最新出爐的國家安全戰略報告裡，民主與價值都不見了，台灣想要防衛民主，美國會出手協助台灣嗎？恐怕很難。更何況1983年起，美國總統雷根就已經宣示不再做兩岸的調解者，意思是兩岸問題就由兩岸人民自行解決。

台灣因為有和平的環境，才能創造出頂尖的半導體產業，一旦發生戰爭，所有的一切只會化為烏有。（作者為台灣國際戰略學會理事長）