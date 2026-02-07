從泰緬邊境失聯到站上微博之夜 王星一年後以過來人身分領獎
從泰緬邊境失聯到站上微博之夜 王星一年後以過來人身分領獎
記者林宜君／台北報導
曾因跨國詐騙事件失聯於泰緬邊境的中國大陸男星王星，在獲救滿一年之際，近日與女友康嘉一同現身「微博之夜」盛典，並以當事人身分領取「微博年度影響力事件人物」獎項。這也是事件落幕後，兩人首度正式於大型公開活動中合體亮相。
王星在台上致詞時，以過來人角度分享心境，直言：「因為經歷過跨國救援的過程，深知在危難中，守望相助的力量極為珍貴。」他也特別針對層出不窮的詐騙手法提出警示，提醒社會大眾：「當下花樣翻新的騙局總是試圖偷走普通人的平安和幸福，所以提高防範意識刻不容緩。」並呼籲民眾務必「守住錢袋，護住家人」。
被外界認為是救援行動關鍵推手的康嘉，則在現場向曾提供協助的公眾與網友表達感謝。她表示，這段跨國救援經歷讓她深刻感受到，每一則轉發、每一次關注，都可能成為改變結果的力量，也不該低估任何一個平凡個體所能帶來的影響。回顧整起事件，王星於去年前往泰國後失聯，隨後確認人在泰緬邊境一帶，女友康嘉第一時間透過微博發文求助，合作演員龔俊亦轉發協助，使事件迅速引起高度關注，並登上國際媒體版面。王星獲救後流出的照片中，可見他被剃頭、身形明顯消瘦，神情憔悴，畫面令外界震驚。
事件落幕後，王星逐步回歸生活與工作，曾參與演技類綜藝節目，但不少網友仍留言關心其身心狀態，認為他可能尚未完全走出心理創傷。一年後，王星與康嘉再度站上鎂光燈前，兩人神情穩定、互動自然，相關新聞下湧入大量祝福留言，包括「祝你越來越好」、「從此皆是坦途」，不少網友也感動於兩人患難與共的情誼，盼他們未來能迎來真正平靜的生活。
