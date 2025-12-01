從流浪犬變學輔犬 屏大「毛毛」服務6年後榮退

榮退的毛毛與領犬員兼領養人宋承諭。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東大學學習輔助犬計畫今天為學輔犬「毛毛」辦理退休，並迎接3隻新犬加入，校長陳永森送給毛毛退休大禮包，領養人就是毛毛的領犬員宋承諭，人、狗因為長期的相伴，感情深厚，宋承諭說，毛毛是流浪犬，原來很封閉不敢接觸外界，他慢慢帶領才打開毛毛的心房，退休後會讓牠快樂的生活。

宋承諭表示，毛毛的個性溫和，在專業輔助工作上表現優秀，深受學生與教職員喜愛，他就讀特教系大一時與毛毛接觸，發現毛毛很穩定，不管是老人和小孩都能很好的相處，深受歡迎，毛毛已12歲了，牠服務6年都是他帶領，感情深厚，視為家人，所以毛毛退休後將和他一起生活。

屏東大學校長陳永森今天除了頒發「退休大禮包」給毛毛外，現場也迎來3隻全新的學習輔助犬成員，將接棒投入輔助與教育服務，延續學輔犬計畫「讓溫暖成為循環」的理念。

陳永森指出，3隻新的學輔犬，Benson是自己主動找上領犬員，Fance則是前緝毒犬、紅火蟻偵測犬，轉職成為學輔犬後，更適合走入教育現場。Dobby則是Fance從水溝中發現救起的小狗，從流浪犬重獲新生的故事，最能療癒人心。

陳永森說，屏東大學是全國第一個成立學習輔助犬訓練中心的大學，融入動物治療，在領犬員帶領學輔犬之下，不僅深入社區學校服務有閱讀障礙的學生，也與社福機構勝利之家合作，服務心智障礙者，更到社區照顧關懷據點陪伴老人家，讓接觸學輔犬的人，心靈獲得滿足。

3隻新的學輔犬加入。(記者葉永騫攝)

學輔犬與民眾互動。(記者葉永騫攝)

