從浪漫到驚悚皆游刃有餘 羅勃雷納驟逝留影史傳奇

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）無論是浪漫喜劇「當哈利遇上莎莉」、成長片「站在我這邊」、軍事法庭片「軍官與魔鬼」、還是恐怖到讓人咬手手的「戰慄遊戲」，已故好萊塢導演羅勃雷納都游刃有餘。

法新社報導，羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer）在加州洛杉磯疑似遭謀殺身亡的消息，震驚這對夫妻的親友和粉絲。而羅勃雷納兒子尼克（Nick Reiner）因為這起殺人案而被捕，只讓這起悲劇更加令人痛心。

羅勃雷納幾乎什麼類型的片都能拍，而且往往叫好叫座，許多他經手的作品甚至達邪典（cult classics）等級。

1947年出生的他執導的第一部長片是1984年的「搖滾萬萬歲」（This Is Spinal Tap），初試啼聲便獲得廣大迴響。

1986年根據史蒂芬‧金（Stephen King）小說改編的「站在我這邊」（Stand by Me），讓片中4位童星之一的瑞凡菲尼克斯（River Phoenix）演藝事業起飛。這部片一推出便成經典，獲外界推為羅勃雷納第一部大師級作品。

隔年他推出「公主新娘」（The Princess Bride），並於1989年乘勝追擊端出「當哈利遇上莎莉」（When Harry Met Sally），飾演「莎莉」的梅格萊恩（Meg Ryan）片中在餐廳假裝高潮的橋段，至今仍是影史經典畫面之一。

羅勃雷納1990年換換口味，再度以史蒂芬‧金作品繳出「戰慄遊戲」 （Misery）這部片，一舉讓片中拿鐵鎚敲斷腳踝的凱西貝茲（Kathy Bates）升格為奧斯卡影后。

1992年由湯姆克魯斯（Tom Cruise）和傑克尼克遜（Jack Nicholson）主演的軍事法庭片「軍官與魔鬼」（A Few Good Men），全球票房海撈2.43億美元，成為羅勃雷納最賣座的作品。這部片隔年入圍4座奧斯卡獎，片中傑克尼克遜那句「你承受不起真相！」也是影史經典。

美聯社報導，羅勃雷納過世消息曝光後，許多名人紛紛致哀。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在社群媒體X發文，盛讚羅勃雷納在影視方面的成就「為我們帶來無數珍貴難忘的銀幕故事」。歐巴馬說，羅勃雷納「製作的所有故事背後，都蘊藏著對人性良善的深刻信念，以及一生致力於將這份信念付諸行動的承諾」。

史蒂芬‧金表示，羅勃雷納夫婦的死訊讓他「震驚與悲痛」，說羅勃雷納「是一位極好的朋友、政治盟友，也是才華洋溢的導演」，「羅勃，安息吧。你永遠（像電影一樣）『站在我這邊』。」

凱西貝茲發布聲明說：「我愛羅勃。他才華橫溢、為人仁厚，是一位勇於挑戰自我、拍攝各種電影類型的藝術家。」她說，羅勃雷納生前「勇敢為自己的政治信念奮戰。他改變了我的人生軌跡。」

凱西貝茲也向羅勃雷納之妻辛格致敬，說對方是「很有天賦的攝影師，『戰慄遊戲』宣傳活動時那些美麗的照片就是她為我拍攝的。我為他們兩人心碎。我會一直惦記著他們的家人」。（編譯：蔡佳敏）1141216