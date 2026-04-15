從海上守護信仰到古代文明想像：雷爾運動提出媽祖文化的另類觀察

【記者 沁諠／台北 報導】近期全台媽祖遶境活動再度掀起熱潮，從白沙屯拱天宮到大甲鎮瀾宮，沿途信眾與民眾熱情參與，不僅展現台灣民間信仰的深厚底蘊，也讓媽祖文化再次成為社會焦點。對多數人而言，這是宗教、歷史與地方認同交織而成的重要傳統，但也有團體嘗試從更大的文明視野，重新解讀這類延續千年的海上守護信仰。

台灣雷爾運動近日提出一項文化觀察，認為包括媽祖在內的海上聖母信仰，或許不僅是地方宗教自然演化的結果，也可能保存了古代人類對特殊天象、航海技術，甚至未知高等文明接觸經驗的集體記憶。

廣告 廣告

該觀點指出，在印度洋與阿拉伯海周邊地區，長期存在多種守護航海者的女性神祇形象。例如在索科特拉島附近海域流傳的 Sikotar Maa，以及印度西部沿海信仰中的 Vahanvati Mata，都被視為保佑航行平安的重要象徵。值得注意的是，「Maa」意為母親，若與閩南語文化中的「阿媽」、「媽祖」放在更寬廣的海上交流脈絡中觀察，的確容易引發對古代海洋文化互動的聯想。

雷爾運動認為，這些跨地區海上守護信仰之間，除了語意與角色功能上的相似，也在圖像符號上呈現出某些值得注意的共通性。像是在部分南亞宗教藝術與佛教圖像中，常可見人物頭頂上方出現寶傘或圓形覆蓋物。傳統宗教詮釋通常將其視為庇佑、尊榮與神聖地位的象徵，但若從古代文明如何描述未知科技的角度來看，這類懸浮於上方的圓盤式形象，也可能反映出古人曾試圖用當時可理解的語言與符號，記錄某種無法解釋的飛行現象或保護裝置。

台灣雷爾運動指出，這類現象並非只出現在單一文化之中。從佛教藝術中的寶傘，到《聖經》以西結書所描述的「輪中之輪」，再到世界各地神話中從天而降、具有引導與保護功能的神聖載具，人類文明中反覆出現類似敘事。若將這些內容視為神話固然合理，但若把它們看作古人對先進現象的象徵性記錄，也未嘗不是另一種可以討論的文明詮釋。

雷爾運動所根據的核心觀點，是人類文明自古便可能曾受到高等外星文明影響，而各地宗教神話中的神祇、先知異象與天降器物，可能是這類接觸被宗教化、象徵化之後留下的文化痕跡。從這個角度來看，媽祖不只是華人社會熟悉的海上守護者，也可能是人類古老航海文明中，一種更大範圍的「天上引航者」記憶在東亞文化中的延續。

台灣雷爾運動表示，提出這樣的觀察，並非意在否定媽祖信仰的宗教價值，也不是要取代既有的歷史研究，而是希望在傳統文化之外，開啟另一種思考方向。當遶境活動吸引成千上萬人走入街頭，當煙火、神轎、香燈腳與娘傘再次成為眾人注目的焦點，也許人們除了感受信仰力量之外，也能進一步思考，這些流傳至今的神聖象徵，是否還承載著人類尚未完全讀懂的古代文明訊息。

對雷爾運動而言，媽祖文化之所以迷人，不只因為它深植民間生活，更因為它可能同時連結了信仰、航海史、圖像象徵，以及人類對天上來者的古老想像。當代社會重新檢視這些文化符號，也許不只是回望傳統，更可能是在追問一個更大的問題：在人類文明早期，那些被後人稱為神蹟的現象，究竟只是象徵，還是真有其尚待理解的來源。（照片記者沁諠翻攝）