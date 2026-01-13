從海上看澎湖 輕旅行打造冬季旅遊新體驗

（中央社澎湖縣13日電）冬季觀光旅遊進入淡季，澎湖旅遊業者推出「澎湖輕旅行」遊程，遊客可從內海欣賞澎湖島嶼的別樣景致，開啟淡季旅遊新趨勢。

澎湖呂姓旅遊業者表示，澎湖四面環海，海上遊憩活動向來是旅遊行程的主要項目，但進入冬天後，受東北季風影響，南、北海等島際間的旅遊幾乎停擺，旅遊市場萎縮，如同進入休眠期的淡季。

呂姓業者指出，澎湖縣政府為促進冬季觀光，去年底首推「冬遊澎湖券」活動，旅遊業者也同步推出「澎湖輕旅行」配套遊程，期盼讓遊客在冬季的旅遊中，體驗完全不同的澎湖風情。

呂姓業者說，「澎湖輕旅行」遊程就是搭船遊「平湖」（指澎湖內海平穩之稱）。遊客可搭乘交通船或遊艇，以慢遊方式航行於澎湖內海，從海上欣賞被譽為「世界美麗海灣」的澎湖島嶼之美。遊程中，還可在海上平台品味海鮮，或在箱網養殖區拉竿垂釣等體驗，全程約3小時。（編輯：黃世雅）1150113