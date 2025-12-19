從海洋到天空 用繪本訴說臺灣里山倡議永續故事
【記者 謝雅情／南投 報導】農業部農村及水土保持署歲末推出《你知我行．里山倡議》繪本第二輯。此輯持續收錄臺灣農村社區以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議國際夥伴關係（IPSI）的精選案例（Case study）。藉由手繪繪本，將臺灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際。
專業知識轉譯，用手繪美學傳遞情感
自2017年正式加入IPSI夥伴會員以來，農村水保署便積極推動人與自然和諧共處的里山精神。面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。我們將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，使不同年齡、國籍或專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛。這套繪本結合簡顯感性的文字、手感插畫美學，並以三語版本發行，期盼讀者透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。
▲現場貴賓與小朋友以白石上岸、黑石下海共同演繹里海案例傳統知識。
Part II 四大篇章：從海到山，從生活到生態
《黑翅鳶之歌》：台中霧峰五福社區。黑翅鳶猛禽成為益全香米友善耕種的常客與品牌大使，印證良禽擇良田而棲的佳話。《小白魚造大浪》：南投埔里一新社區。瀕臨消失的保育類小白魚，促使當地從茭白筍田開始轉型，興起一波波生態保育行動。《白石上岸．黑石下海》：澎湖湖東、紅羅社區。先民智慧利用海底的珊瑚礁石灰岩砌菜宅、玄武岩築石滬，演繹出人與環境和諧共處的獨特里山里海地景。《穿越100分的橋》：新竹北埔南埔社區。典型客家聚落，歷經沒落後，以「稻浪、甘藷、柑橘、夕陽」相互輝映的黃金水鄉風貌，激發無比活力。
跨越感官，體驗里山之味
此次發表會設計了豐富多元的感官體驗，因應四個農村的物產特色進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道裡，邀請了社區代表親自發言與說故事，分享最真實的實踐歷程。同時，也安排繪本說書人現場展開兼顧生產與生態永續的里山地景故事，讓與會者能從聽覺、味覺、視覺等多角度，全面感受里山倡議的生命力。
▲臺中霧峰區五福社區黑翅鳶的故事飛出繪本。
《黑翅鳶之歌》https://tw.psee.ly/8guxtt
《小白魚造大浪》https://tw.psee.ly/8guxqu《白石上岸．黑石下海》https://tw.psee.ly/8guxjm《穿越100分的橋》https://tw.psee.ly/8guxvc
（照片農村水保署提供）
