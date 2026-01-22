▲從深山到社區的溫暖守護，農村水保署勇奪6件公共工程金質獎肯定。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】在2026年首場公共工程盛事中，農業部農村發展及水土保持署再度以專業實力與人文關懷，獲得國家級肯定。行政院公共工程委員會於21日舉行「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，農村水保署表現亮眼，一舉奪下4件工程獎、1件維護管理獎及1位個人貢獻獎，共計6項大獎。副署長王晉倫率領獲獎分署與團隊登台領獎，象徵農村水保署長年守護國土與農村社區的努力，獲得高度肯定。

農村水保署署長陳俊言表示，水保署的工作場域多位於極端氣候首當其衝的地區，往往是在最陡峭的山坡與最脆弱的土地上第一線作戰，「我們所打造的不是冰冷的工程設施，而是為居民鋪設一條條安全回家的路。」本屆獲獎件數占全國得獎總數6.2%，每一項工程背後，都是團隊以專業、韌性與對土地的深刻情感所累積的成果。

此次榮獲水利工程類優等的臺中分署「四角林野溪整治二期工程」，在地形險峻、施工風險極高的環境中，捨棄高風險作業方式，改採智慧監控與模組化工法，不僅有效提升工程安全性，也保留重要生態廊道，並結合教學動線設計，成功將防災工程轉化為兼具環境教育功能的自然教室，讓溪流治理成為孕育生命的泉源。

維護管理類優等由臺北分署「梅花大規模崩塌潛勢區整治維護管理」獲得肯定。該案透過長期布建精密監測與排水系統，並導入滾動式檢核機制，讓工程不因完工而畫下句點，而是持續成為24小時守護居民安全的防線，使地方居民在豪雨來臨之際，依然能安心入眠。

在土木工程類方面，臺中分署「東河12鄰橫屏背社區農路改善工程」以人車分流設計，並首創壓紋快速導排水工法，大幅提升陡峭山區道路的通行安全，使農路兼具農產運輸、緊急救援與居民日常通行功能，成為真正的平安之路。南投分署「鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程」則運用在地石材與傳統工藝，重塑梯田景觀與信仰場域，不僅修復百年文化記憶，也讓年輕世代重新認識山林與農田共生的智慧。此外，榮獲佳作的「梅山鄉瑞里村景觀步道改善工程」，以低碳、減量為核心理念，兼顧遊憩安全與自然景觀，展現「以少為多、以減為優」的永續工程精神。

本屆頒獎典禮中，個人貢獻獎優等由施美琴科長獲得，成為全場最動人的篇章。施科長深耕農村工作十餘年，長期落實全生命週期品質管理，確保多項工程如期、如質完成。她表示，看見農村因建設改善而重現笑容，是自己職涯中最珍貴、也最值得驕傲的勳章。