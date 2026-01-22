從深山到社區 水保署奪6件金質獎

【記者郭襄陽台北報導】在2026年首場公共工程盛事中，農業部農村發展及水土保持署團隊再次以專業與溫情溫暖了國人的心。行政院公共工程委員會21日舉行「第 25 屆公共工程金質獎」頒獎典禮，農村水保署表現耀眼，共計抱回4件工程獎、1件維護管理獎及1位個人貢獻獎。陳俊言署長率領獲獎的分署與團隊步上紅毯，這6面獎牌背後，代表的是農村水保署對臺灣每一寸土地、每一處農村社區最深沉的守護。





陳俊言署長感性地表示，農村水保署的工作場域總是在極端天氣的最前線、最陡峭的山坡上，「我們做的不是冰冷的水泥設施，而是為居民築起一道道安全回家的路。」本次獲獎數占全國總數 6.2%，每一項獲獎肯定的工程，都蘊含著施工團隊對土地的關懷與專業的韌性。



本次榮獲水利工程類優等的臺中分署「四角林野溪整治二期工程」，在險峻地形中棄除高風險作業，改採智慧監控與模組化工法。工程不僅貼心保留生態廊道，更設置教學動線，成功將防災建設轉化為兼具環境教育價值的自然教室，成為溪流整治的生命泉源。另一項獲得維護管理類優等的臺北分署「梅花大規模崩塌潛勢區整治維護管理」，是一場與大自然的長期契約。團隊布建精密的監測與排水系統，化身 24 小時守望居民的守護者；透過滾動式檢核機制，這份守護不隨完工結束，而是化為鄉親在豪雨之夜安心入眠的依靠。



土木工程類優等獲獎項目更是充滿溫度。臺中分署「東河12鄰橫屏背社區農路改善工程」納入人車分流與全國首創壓紋快速導排水設計，大幅提升陡峭山路安全性，讓農路兼具農運、救援與老少散步的平安路。而南投分署「鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程」則利用在地石材與工藝重塑景觀，找回百年文化與傳統信仰，讓年輕一代看見山田共生的智慧。此外，獲佳作肯定的「梅山鄉瑞里村景觀步道改善工程」，展現低碳永續的減法工程思維，兼顧遊客安全與自然景觀，體現「以少為多、以減為優」的永續智慧。



除了工程的成就，本次典禮最動人的篇章，莫過於施美琴科長榮獲「個人貢獻獎」優等。施科長深耕農村十多年，嚴謹落實全生命週期品質管理，確保無數工程如期如質完成。她感性地表示，看著居民因農村再生重現笑容，就是她職業生涯中最珍貴的勳章。



陳俊言署長強調，這 6 項榮譽是農村水保署對未來的承諾。未來本署將持續推動「自然為本解方（NbS）」與科技防災，以專業守護韌性國土，以溫情營造幸福農村，讓每一項公共工程都能成為守護大地、照亮農村的溫暖力量。2026/01/21











