從清晨生到中午！「華航林依晨」洩產後狀態：好累 讚尪當爸1優點

娛樂中心／蔡佩伶報導

Ivy透露生產過程的艱辛。（圖／翻攝自IG）

有「華航林依晨」美稱的前空姐Ivy Chao（趙筱葳）昨（3日）晚間宣布順利生下兒子，並喊話兒子「請多多指教」，難掩當媽的喜悅，而今（4日）她曝光產後的美照，並分享生產過程的艱辛，直呼：「有累」。

今（4日）Ivy透過限時動態表示「昨天從清晨生到中午，有累」，還附上一個淚眼的符號表達心聲，而目前在醫院休息的Ivy也曬出躺在病床上的自拍照，雖然臉上沒有過多妝容，不過氣色看起來不錯。

Ivy也提到自從寶寶出生後，除了學習親餵之外，還有其他事情需要忙碌，因此一天的時間很快就過去，文中她不忘稱讚老公很棒，表示對方即使再累，但只要寶寶跟自己有任何動靜，Ivy老公都是第一間時間查看並接手，讓Ivy笑說「能夠大腦開飛航」好好休息。

Ivy稱讚老公很棒。（圖／翻攝自IG）

