從清純女神到情緒潰堤！李芷婷崩潰喊「放過我吧！」全網破防

歌手李芷婷近年持續推出音樂作品，卻始終無法擺脫外界對她的既定印象。李芷婷突然在IG上傳一段長約2分半的自白影片，罕見正面回應多年來承受的輿論壓力，並以一句「放過我吧！」作為訴求，情緒真實而沉重。影片中，李芷婷坦言，這幾年她不斷嘗試走出外界強加在她身上的標籤，但不論多努力，總會被唱衰的聲音拉回原點。李芷婷直言：「當你好不容易鼓起勇氣想回來，很努力想把事情做好，卻會有好多聲音告訴你：『你沒辦法做到。』」長期無法真正療癒創傷，讓她感到極度無力，也一次次擊碎原本好不容易建立的信心。

這次情緒全面潰堤的關鍵，來自Threads上不斷流傳她早年唱歌的片段，留言區卻充斥著「可惜她黑化了」、「走偏了」、「自甘墮落」等負面評語。面對這些指控，李芷婷在影片中強烈反問：「你們真的認識我嗎？」、「真的有在 follow 我的社群嗎？」李芷婷指出，自己早已發行第二張專輯，從未停止音樂創作，卻始終被忽視。李芷婷也自嘲所謂的「墮落」，難道只是因為宅在家喝酒、不愛整理頭髮，或是身上有刺青？隨後更拋出一連串質疑：「所以意思是，我就應該遵守三從四德，每天打扮得很清純、清新脫俗，永遠符合大家期待的樣子，才不是墮落的人嗎？」。

影片中，身旁友人也感嘆，外界似乎期待李芷婷永遠停留在剛出道時的清純模樣，卻忽略人本來就會成長、改變。對此，李芷婷直言，期望若變成壓力，就已經失去原本的善意，希望外界能重新將她視為一個「活生生的人」，而不是被定型的符號。李芷婷也透露，這些年不只要扛下輿論攻擊，還得面對家計與生計的現實壓力，但即便如此，她仍選擇緊抓音樂夢不放。情緒激動時，她脫口而出：「我沒有黑化，我甚至可以說我定性超他X好！」強調自己從未想過報復社會，就算低潮，也只是把情緒往自己身上吞。影片最後，李芷婷語氣明顯疲憊，輕聲問道：「我只是想要唱歌給大家聽……什麼時候才要放過我？」。

