從港灣到世界舞台！許智傑首支政策影片揭高雄起飛藍圖

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市長參選人許智傑今（6日）端出首支政策牛肉，社群上發出政策影片，主打從高雄港為出發點，希望帶領高雄重回世界第三大港的榮景，政策影片一推出即吸引目光，網友直呼：許智傑不是歌唱唱而已，高雄真的欲起飛了！

許智傑首支政策影片出爐，主打從港灣走向國際。〈圖/記者蔡宗武翻攝〉

許智傑說明，對高雄的想法、擘劃在他心中已經有一個宏觀的藍圖，未來將陸續針對高雄各區域的發展規劃、問題節點向高雄市民好友們逐一報告。

針對首支政策從高雄港談起，許智傑說，高雄港曾位居世界第三大港，是高雄在經濟發展上的重要基礎，而目前正是高雄轉型智慧城市的重要時刻，所以高雄港也要搭上AI應用的這班列車，絕對不能停滯不前！將延續推動利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，希望將高雄港轉型為「高雄智慧港口」，提升高雄港的貨櫃轉運競爭力。

許智傑補充，臺灣位在太平洋航線與歐亞航線的交會點，除了重視貨運貨櫃的經濟發展提升高雄港的貨櫃轉運競爭力之外，在國際觀光上高雄港也能夠成為發展觀光產業的重要關鍵，我們擁有旅運中心能做為國際旅運的重要樞紐，不僅可吸引國際郵輪將高雄當作母港、擴大國際郵輪旅遊產業、爭取定期國際郵輪航線，為高雄從空中、以及從海上帶來刺激消費的經濟動能！並讓每一個到高雄的旅客，都可以看見咱高雄的美麗！

最後許智傑說，期盼高雄港未來將成為亞洲前往世界各地的重要跳點口岸，不僅是從經濟、從觀光，世界各地的大船將入高雄港，咱尚愛的所在即將再度起飛！

