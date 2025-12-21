從源頭阻斷「無差別攻擊」！吳宗憲喊：司法精神病院刻不容緩

捷運台北車站、中山站19日發生無差別攻擊事件，造成死傷。國民黨立委吳宗憲認為，除了哀慟、事後追責，更需要從根源阻斷這類「無差別攻擊」，他呼籲政府，建置「司法精神病院」刻不容緩，這是補強社安網的關鍵。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲今天（21日）表示，原本平凡的通勤路，竟成了無辜傷亡現場。這兩天，北捷與車站的悲劇，像一道尖銳的傷口，劃破了我們平靜的生活。四條生命的消逝，十多個家庭的劇變，那份痛楚與驚恐，透過新聞畫面重擊著每個人的心。願逝者安息，傷者與家屬能度過這段最艱難的時刻。除了哀慟、事後追責，我們更需要從根源阻斷這類「無差別攻擊」。

廣告 廣告

捷運中山站19日附近發生隨機攻擊案。（圖／中天新聞）

吳宗憲指出，早在2019年，警、醫與學界曾開會沉痛指出社安網的盲點：我們往往在「標記」了風險人物之後，卻缺乏足夠的資源去「承接」他們。英國早在2005年將暴力視為「傳染病」，在校園和社區進行早期干預；挪威在2011年經歷慘痛攻擊後，堅持用更多的民主與教育來強化社會對抗極端思想；日本在2021年設立了「孤獨大臣」，因為他們看見了社會孤立與極端行為的關聯；韓國也在2023年後大幅強化社區預警機制。

吳宗憲認為，政府腳步必須加快。根據法務部研究，我們需要打破教育、社政、警政的本位主義。當有人在校園或職場出現怪異、孤立徵兆時，需要一個跨單位機制進行「早期干預」，對於遊走在社會邊緣、長期孤立、累積不滿但尚未犯罪的人，我們需要社區關懷網絡，及跨部會整合的早期預警機制，不能再讓一線的社工與警察孤軍奮戰。

捷運中山站19日附近發生隨機攻擊案。（圖／資料照）

吳宗憲呼籲政府，「司法精神病院」如期建置刻不容緩。這是補強社安網的關鍵。我們需要一個既有高度戒護能力，又能提供專業強制治療的專責機構。這兩天的夜晚似乎特別漫長，但請不要讓恐懼奪走我們對彼此的信任，不要讓憤怒掩蓋了我們原本的良善。一個成熟的社會，不是從不跌倒，而是在跌倒後，能緊緊牽起彼此的手，一起站得更穩。

延伸閱讀

直擊！醫師父女熱血救人！顏瑞昇還原現場：救人是我們天職

直播/隨機砍人事件救命醫師父女檔找到了 蔣萬安當面致謝

防堵無差別攻擊！蔣萬安：實施大規模演練 擬發細胞簡訊示警