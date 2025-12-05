從溢流到湧愛 慈濟基金會主辦光復災後交流學思會

CNEWS195251205a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

今年9月底，樺加沙颱風帶來的極端雨勢，引發花蓮光復鄉及其鄰近地區嚴重水災。這場以「溢流」為表徵的浩劫，同時也凝聚了社會各界溫暖的「湧愛」。為系統性梳理與探究此次複合式、大規模災害中的寶貴民間實踐經驗，慈濟慈善基金會將於2026年1月3日，在花蓮靜思堂舉辦「從溢流到湧愛：光復災後的民間經驗交流與新興議題探究」全球共善學思會。

本次會議邀集來自全國慈善、醫療、學術、科技、媒體、長照等領域將近30位重要的救災機構代表及資深學者。參與單位除了各大NGO如慈濟、芥菜種會、世界展望會、救助協會、法鼓山、一粒麥子等之外，也包含本次救災過程中公民自主發起的義煮團、救災資訊整合地圖、光復超人媒合平台的召集人與發起人，共同發表在安置、供餐、醫療、物流、資訊協作與心靈重建等面向的實務經驗。

慈濟慈善基金會執行長顏博文將以「一方有難、十方馳援」為題發表開幕演說，並指出在光復救災行動中，看到平均年紀約30歲的青年志工自發性大量湧入，與慈濟志工共同組成各類「超人」投入清淤，是台灣志工能量展現的重大里程碑。

專題演講後將是三大主題論壇，全面探討光復水災的救災實務與未來趨勢。在首場主題「人與組織──災民與志工的培力、動員及與互助網絡」中，將由政治大學名譽教授江明修主持，聚焦於社會力量的聚合與管理。主講機構包含慈濟基金會、芥菜種會、法鼓山、臺灣世界展望會、一粒麥子基金會等，並邀請心理健康學者成大周學雯以及資深社工學者政大王增勇與談。

接著第二場主題「物資──飲食、醫藥、物流及倉儲的管理」將由成大教授楊永年主持，匯聚後勤補給的關鍵實踐機構。除了慈濟之外，還包含義煮團召集人、1919食物銀行、花蓮慈濟醫院、以及慈濟大學社工系的「築光計畫」。與談人則包含在地動員救災的卓溪新女力代表、以及資深防災學者邵珮君。

第三場主題「資訊──數位科技、在地圖資與訊息傳遞」，由國家災害防救科技中心主任秘書李維森主持，聚焦於科技賦能救災。主講代表除了慈濟之外，還包含救災資訊整合地圖發起人、光復超人媒合平台發起人、東華大學強韌台灣計畫團隊、以及台灣事實查核教育基金會。此外，究心公益科技執行長莊國煜及台東大學老師林嘉男亦將擔任與談人。

最後的綜合座談，由政治大學副教授傅凱若主持。除了慈濟基金會主任呂芳川之外，亦有眾多資深學者齊聚，包含前莫拉克重建會執行長陳振川、行政院災防專家諮詢委員王价巨、災防科技中心主秘李維森、台大教授黃舒楣、東華大學教授Umin•Itei及副教授黃盈豪，共同探討光復經驗所揭示的實踐與研究趨勢。

慈濟慈善基金會期盼，透過跨組織的經驗交流，共同積累與擴大台灣社會的志願精神與整體韌性，為未來的災害準備與復原工作，提供前瞻性的實務與學術指引。

照片來源：慈濟基金會臉書

