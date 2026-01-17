從溪床到林道玉警翻山越嶺順利協尋走失婦

中平派出所經過四個小時持續努力，終於在崎嶇山徑上找到高姓婦人。(玉里分局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣玉里分局表示，中平派出所長余明和接獲田姓老翁報案，表示其妻上午外出散步後遲遲未返家，家屬於住家附近搜尋未果，擔心其不慎發生意外，遂向警方請求協助。

玉里分局指出，所長獲報後，立即發布協尋資訊至轄內各村落Line群組，並同步請村長廣播資訊請部落民眾留意；另同仁也迅速調閱監視器搜索婦人最後身影。

余明和表示，經過監視器比對後發現高姓婦人散步後沿豐坪溪床往山邊行走，警方擔心高姓婦人不慎恐釀成意外，於是便集結部落幹部、山警及熱心民眾一同參與搜尋，沿溪床、山徑及附近林道進行地毯式搜索，並派員分段推進、交叉比對地形，避免遺漏任何可能藏身或跌倒的位置。

余明和指出，經過四個小時持續努力，終於傳來好消息，於督林山區發現已累倒在地上之高姓婦人，為爭取救援時效，搜救人員以小貨車將高姓婦人載下山另同步通報消防單位派遣救護車送醫。

余明和強調，發現高姓婦人地點須先跨越河床再深入林道，距離住處約有十公里，地形相當崎嶇，所幸在熱心村民通力合作下，成功尋獲高姓婦人。

玉里分局長黃清暉表示，此次救援行動充分展現警方積極守護民眾生命安全的決心，以及警民合作、社區互助的力量。他也提醒民眾，家中若有年長、行動不便或身體狀況不佳的長輩，應多加留意其外出行蹤，必要時可配戴定位設備或隨身攜帶聯絡資訊，以利緊急狀況時即時協助。