從溫暖皮革到蜂蜜檀香！2025秋冬「話題新香」推薦：MONTBLANC、FERRAGAMO、Chloé、D&G，哪款是你的命定香？
當空氣變得清冷、城市燈光逐漸璀璨，我們知道年末的派對與聖誕佳節即將來臨。除了換上厚實的大衣和毛衣，你的「香氛衣櫥」是否也準備好換季了呢？秋冬的香水，是溫暖又包覆的、能帶來安定感與奢華氛圍的。今年冬天各大精品品牌紛紛獻上壓軸之作，從MONTBLANC的溫潤香草、FERRAGAMO的深邃皮革、Chloé的晨曦玫瑰，到DOLCE&GABBANA的天鵝絨高訂系列，每一款都試圖用獨特的氣味，捕捉這個季節的靈魂。
MONTBLANC Signature Elixir永恆勃根地淡香精
【花香琥珀香草調：溫暖濃郁的書寫美學】
萬寶龍為Signature永恆系列再添華麗新章。這款「永恆勃根地」以濃郁的香精形式，重新演繹經典的香草氣息。前調以柔美的紅蘭花開啟感性序幕；中調由濃潤的香草與樹脂堆疊出豐富層次；最後以帶有煙燻感的琥珀木深邃收尾。整體香氣溫潤、深邃且精緻，靈感源自品牌經典墨水瓶的紅色漸層瓶身，更是充滿知性美感，是款獻給現代女性細膩與堅韌並存的嗅覺樂章。
FERRAGAMO 菲常幽墨男性淡香精
【深邃皮革調：精緻與力量兼具的都會男香】
FERRAGAMO以「黑色」重新定義男性魅力，在年末派對季推出這款壓軸男香。它以深邃的皮革香氣為靈魂，揉合了辛香暖意與木質層次，完美捕捉了現代都會的電流脈動與冬季夜晚的璀璨魅力。香氣極具層次且耐聞，在馥郁與溫暖之間取得了完美平衡，是聖誕派對或冬季約會時，最能展現奢雅品味的完美選擇。
Chloé 玫瑰晨曦香精
【花香木質調：晨光中綻放的法式詩意】
Chloé再度為經典玫瑰帶來全新篇章。這款「玫瑰晨曦香精」首度融合了馥郁飽滿的橙花香調，使其如同被晨光環抱般，綻放出更豐盈、更具陽光感的魅力。香氣中，清新的玫瑰跳脫了傳統的粉感束縛，與柔和的柑橘氣息、溫暖的香草及琥珀相互應和，宛如一場法式花園中的嗅覺交響樂，精緻、優雅且充滿生命力，留下令人沉醉的動人餘韻。
DOLCE&GABBANA 天鵝絨高訂香氛 蜂蜜檀香
【木質甜香調：西西里陽光封存的金色甘露】
D&G Velvet天鵝絨高訂系列是香氛藏家心中的傳奇。2025年再添新作「天鵝絨蜂蜜檀香」，靈感源自西西里傳說中的「眾神之蜜」。這款香氛宛如流淌的琥珀液體，開場即是珍稀西西里蜂蜜的金光甜香，隨後檀香木的柔滑奶香溫潤地融入；中後調的安息香與琥珀，則帶來如陽光親吻肌膚般的綿長溫暖。這是一場對「縱享」的極致詮釋，既光明馥郁，又感性莊嚴，是最高級別的暖甜香氣。
