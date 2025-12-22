從溫泉出發，歸於靜謐——四重溪「汩汩和苑」溫泉旅宿開幕

圖▲12/21日陳世棟董事長邀請周春米縣長及其好友共同參與「汩汩和苑」剪綵儀式。(圖/汩汩和苑提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

座落於屏東四重溪溫泉區的全新旅宿品牌「汩汩和苑」，歷經長時間的細⼼規劃與反覆琢磨，於12月21日正式揭幕。汩汩和苑以「⽔的流動、⼼的安放」為核⼼理念，結合在地溫泉⽂化、自然景觀與細膩空間美學，為四重溪注⼊嶄新的旅宿風景。

圖▲屏東縣長周春米及李柏毅立法委員到場祝賀，與「汩汩和苑」經營團隊合影，為屏東觀光注入滿滿祝福。(圖/汩汩和苑提供)

創辦⼈陳世棟董事長從鋼鐵起步，創立「泰西企業股份有限公司」。由於喜愛泡湯，因緣際會地來到四重溪這塊富含天然溫泉的珍貴⼟地，承接這段泉緣，並發現了今日「汩汩和苑」的⼟地。

「汩汩」象徵溫泉湧流不息，也寓意時間緩慢流動；「和苑」則期望旅⼈能在此回歸內在平衡。整個籌備與打造過程，體現創辦⼈對溫泉⽂化的執著與熱情，也象徵⼀段從溫泉出發、最終歸於靜謐的旅程。這份初⼼，成為汩汩和苑空間與精神的核⼼。

汩汩和苑引⼊四重溪地下 400 米珍貴的碳酸氫鹽泉，規劃獨立湯池與舒適客房，讓旅⼈能在私密⽽安定的氛圍中，細細感受溫泉帶來的放鬆與療癒。空間細節體現了極致用⼼——低彩度照明、寬敞的和式空間、舒適的家，皆為了讓旅⼈在此卸下身⼼負擔，感受時間緩緩流動的純粹。「泉湧汩汩，⼭暎和 苑」，不只是品牌的標語，更是⼀種⽣活態度與⼼靈境界。從空間尺度、動線安排到細節陳設，皆體現團隊對「住的品質」與「感受的深度」的⾼度堅持。

圖▲全新旅宿品牌「汩汩和苑」外觀。(圖/汩汩和苑提供)

圖▲汩汩和苑QR code。(圖/汩汩和苑提供)

汩汩和苑不僅是⼀間旅館，更是⼀處讓⼈放慢腳步、重新與自⼰對話的所在。館內僅有少量的客房配置，以精緻房數換取從容節奏，讓招待回到剛剛好的溫度。讓「汩汩和苑」專注於每⼀個貴賓的細緻接待與服務品質，讓旅宿成為連結地⽅、分享美好的平台。隨著汩汩和苑正式開幕，四重溪溫泉區再添⼀處值得細細品味的靜謐居所，邀請旅⼈⾛進⼭林與溫泉之間，聆聽⽔聲汩汩，感受歲月溫柔。

