從漁港到餐桌！Yahoo購物攜手南縣區漁會打造「鱸石共鮮節」

▲Yahoo購物攜手南縣區漁會推出「鱸石共鮮節」，整合專業低溫速達配送，打造「從產地到餐桌」的新鮮供應鏈。（圖／Yahoo台灣電子商務）

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】Yahoo購物昨（27）日宣布攜手南縣區漁會，推出「鱸石共鮮節」，首波上架漁會嚴選「金目鱸魚排」與「龍虎斑菲力」兩大明星商品，打造「從產地到餐桌」的新鮮供應鏈，透過漁會把關產地、藥檢認證與冷鏈配送，讓在地養殖漁獲鮮味從漁港直送餐桌，讓消費者品嚐新鮮的好滋味！

根據農業部漁業署資料顯示，台灣石斑魚111-113年平均產量超過1.7萬噸，產值上看42億元，其中台南沿海更是重要養殖產區。此次Yahoo購物與南縣區漁會攜手合作，不僅協助地方漁產打開電商新通路，也搶攻快速成長的「時鮮電商」市場。同時，Yahoo購物也觀察到隨著近年生鮮網購需求、食安意識的提升，消費者對「產地直送」與「低溫速達」依賴度大幅提高。此次，Yahoo購物攜手南縣區漁會，首度啟動深度合作，共同推出「鱸石共鮮節」計畫，精選金目鱸魚排及龍虎斑菲力兩大漁品，並整合專業低溫速達配送服務，打造更具效率與透明的生鮮供應鏈，讓消費者在家也能享受外銷等級、產地新鮮直送美味。

廣告 廣告

南縣區漁會總幹事陳崇德表示：「在農業部漁業署署長王茂城到場支持下，這項合作象徵台灣在地漁產邁向更直接、更透明的銷售模式，讓漁民的努力被更多人看見，也讓好漁貨能以更便利的方式走進消費者家庭。食安是近期民眾最關注的議題，此次嚴選商品均通過多項檢驗，並符合國家食品安全標準。此次透過Yahoo購物優質的電商平台，將產地新鮮漁貨直接上架，不僅擴大在地漁產的銷售通路，也讓數位銷售轉化為支持台灣漁民的力量，更讓消費者能夠安心買、即時吃，吃得新鮮又有感。」

Yahoo台灣電子商務副總經理賴美均指出：「近年Yahoo購物生鮮與食品品類業績快速成長、年增逾3成，回購力顯著提升。這次與南縣區漁會合作，讓優質在地漁貨能真正被看見，從產地到物流全面導入透明化流程，並串接黑貓速達宅配體系的冷鏈物流，全程維持高品質配送溫控，確保魚貨鮮度。我們希望透過此次合作，提供更便捷的購買體驗，更協助在地漁民數位轉型、穩定收益，實現永續共好的地方經濟模式。」

漁業署王茂城署長表示，漁業過去多著重生產，因應現代通路多元及消費習慣改變，近年獲行政院支持冷鏈建設費，逐步完善產地製冰廠、冷凍倉儲設施，及輔導漁會等產業團體提升供銷調節、銷售通路拓展與數位能力，開發符合市場需求產品。作為生產端與通路端的橋樑，將國產漁產品與各通路如電商平台、團購及短影音推廣，在生產端輔導業者落實魚塭管理、上市前抽驗等，經由HACCP、ISO22000管理的認驗證加工廠進行分級、分切與包裝，可以做好品質把關及穩定供應量給各大通路，確保量價及品質，讓消費者更便利享用最優質的國產水產品。

此次南縣區漁會精選的兩大商品，即日起於Yahoo購物平台全面上架。金目鱸魚，為台灣主要養殖魚種之一，其肉排肉質細緻、低脂高蛋白、富含Omega-3；龍虎斑則是台灣石斑魚產業的代表品種，龍虎斑菲力則以去刺、結實彈牙、油脂香氣豐厚著稱，適合煎、煮、烤、氣炸等多元料理。消費者可於Yahoo購物中心輕鬆點選下單，讓在地好漁貨走進更多家庭的日常餐桌！