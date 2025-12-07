從漫畫看懂洗錢風險 洗防辦攜阿鎧、小璃打造閱讀節最熱鬧親子攤位

圖▲洗防辦攜阿鎧、小璃打造閱讀節最熱鬧親子攤位。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

2025 年臺灣閱讀節於12月 6 日在中正紀念堂盛大登場，兩日累計湧入近 10 萬名民眾參與。行政院洗錢防制辦公室（以下簡稱洗防辦）12月7日再次於閱讀節設置洗錢防制宣導攤位，並由吉祥物「阿鎧」與「小璃」首度同台亮相，以四格漫畫、情境闖關與現場互動遊戲，陪伴大人小孩在閱讀中理解洗錢與詐騙風險，成為會場最受歡迎的親子教育攤位之一。

圖▲阿鎧與小璃陪伴大小朋友閱讀漫畫，也帶領民眾參與互動闖關。

洗防辦表示，今年度宣導策略以「閱讀 × 情境 × 互動」為核心，期望讓洗錢防制不再只是艱澀的法律概念，而是能透過故事與漫畫貼近日常生活。此次在臺灣閱讀節推出的四格漫畫小書，以「帳戶被借走後會發生什麼事？」等貼近生活的主題，透過角色故事拆解詐騙常見話術、金流跳轉方式與洗錢鏈結，讓民眾在輕鬆的閱讀節奏中理解如何避免成為犯罪集團鎖定的目標。

廣告 廣告

活動中，阿鎧與小璃不僅陪伴大小朋友閱讀漫畫，也帶領民眾參與互動闖關。參與者需回答各種真實情境題，例如「能不能把帳戶借給朋友？」、「加入投資群組前該怎麼判斷？」等，透過遊戲過程學習風險辨識。闖關成功即可獲得限定書籤及鑰匙圈小禮物，現場氣氛熱絡，參與人潮不斷。

有家長分享，孩子原本對「洗錢」毫無概念，但透過漫畫與互動遊戲，能清楚理解詐騙如何透過帳戶與金流運作，「原來幫別人收錢、借帳戶，也可能害自己變洗錢幫兇。」亦有教師表示，這樣的模式非常適合帶入課堂延伸教學，有助於青少年更早建立金融安全觀念。

圖▲民眾紛與吉祥物「阿鎧」與「小璃」拍照打卡。

洗防辦指出，今年度以行動展、Podcast、校園巡迴與桌遊等多元方式推動全民教育，而閱讀節更是其中最重要的親子交流平台之一。透過閱讀與遊戲結合，民眾能自然吸收「帳戶要顧好」、「不要借給陌生人或不明平台」、「投資要先查證」等核心訊息。

洗防辦進一步說明，近年詐騙與洗錢方式快速演變，包括虛擬資產、線上投資、跨境金流、遊戲點數與第三方支付等皆常遭不法集團利用。因此防制洗錢教育的核心目的，是協助民眾在面對新型態風險時具備基本判斷能力，降低受害與涉案的可能性。

「閱讀能開啟知識，也能提升防詐能力。」洗防辦強調，未來將持續以閱讀友善、生活化與互動式的方式推動洗錢防制教育，並與教育、文化、警政與金融等單位合作，讓更多民眾能在日常生活中接觸正確資訊，攜手打造全民參與的金流安全防護網。